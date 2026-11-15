Una motociclista murió en Tucumán tras quedar enredada en un cable del alumbrado público

Una joven, identificada como Aldana Tula, murió al caer de su moto en la Ruta Provincial 302 , en la localidad de El Cardenal, provincia de Tucumán . De acuerdo con la información policial, la mujer quedó enredada en un cable del alumbrado público .

Aldana, de 22 años, viajaba hacia Banda del Río Salí junto a su novio , Lautaro Medina, quien conducía otra moto y se encontraba unos metros por delante.

Según la información de medios locales, las ráfagas de viento que afectaron a distintos sectores de la provincia provocaron el desprendimiento del tendido eléctrico. El cable quedó a media altura sobre la ruta .

Al advertir el obstáculo sobre el camino, el hombre consiguió esquivarlo. Tula no puedo y quedó enredada al tendido eléctrico con su cuello .

Al entrar en contacto con el cable, la joven perdió el control de la motocicleta y cayó sobre el asfalto.

La Policía junto al personal médico llegó al lugar del accidente y constataron que la víctima ya no tenía signos vitales . El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.

Tras la asistencia, el personal policial realizó un perímetro en el lugar, secuestraron la moto e iniciaron la investigación .

La fiscalía busca comprender cómo se produjo el desprendimiento del cable y en qué condiciones quedó atravesado sobre la Ruta Provincial 302 al momento del accidente.

El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I del Centro Judicial Capital.

Tras la noticia, su familia y amigos la recordaron la en redes sociales.

Una amiga publicó en Facebook fotos con ella y escribió: “Descansa en paz, hermosa. Siempre fuiste esa persona alegre y buena”

“Dios te tenga en la gloria, amiga. Tan jovencita, me quedo con los mejores recuerdos ”, agregó.

Otra amiga publicó imágenes de Aldana Tula y redactó en la publicación: “Descansa en paz Aldu, Dios te tenga en la gloria”.

Malena Amaya, familiar de Aldana, redactó en Facebook: “Aldu Tula dale la fuerza suficiente a tu mamá y a tus hermanas Brenda y Karen”.

“Qué triste noticia, como lo siento tanto. Mi más sentido pésame a la familia Tula, que Dios te de el descanso eterno”, agregó.

Fuente: TN