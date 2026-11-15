Dos denuncias previas, una golpiza y una muerte dudosa: la trama detrás del caso del violinista de 73 años en Santiago del Estero

Tras la muerte de Manuel Alberto Sánchez , el violinista de 73 años que fue encontrado muerto en su casa de Termas de Río Hondo , la Justicia investiga el vínculo que mantenía con Dalma Orellana , una trabajadora sexual de 33 años que permanece detenida en el marco de la investigación.

El cuerpo de Sánchez fue hallado el sábado por su hija, que había ido a su casa a llevarle comida después de haber estado internado por una brutal golpiza. El hombre había denunciado que Orellana lo atacó mientras estaban tomando alcohol en su vivienda del barrio Herrera El Alto.

Según pudo saber TN , el hombre y la trabajadora sexual no se conocieron la madrugada en la que ocurrieron los hechos. Los testigos aseguran que tenían un trato previo , y que la mujer sería familiar de un amigo del barrio, por lo que ambos se conocían desde hacía tiempo.

Según publicó el portal Norte Noticias , Sánchez había denunciado a la mujer el 21 de agosto de este año por el robo de su billetera . En su denuncia, el hombre contó que volvió a su casa y tenía la puerta forzada. Cuando le preguntó a sus vecinos, le contaron que habían visto salir a Orellana del lugar.

La segunda denuncia fue radicada el sábado. Según declaró el propio Sánchez ante la policía, durante la madrugada había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su casa junto a Orellana . En un momento, la mujer habría comenzado a golpearlo.

Durante las primeras horas del sábado, Sánchez ingresó en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas . Tenía lesiones en la cara y las piernas, por lo que quedó bajo observación.

El personal médico constató “escoriaciones y politraumatismos”. Después de recibir atención médica, recuperó la lucidez y recibió el alta durante la mañana.

La denuncia que realizó el propio músico derivó en una investigación por “lesiones” y la fiscalía ordenó un pedido de captura. La mujer fue detenida horas más tarde, luego de que la Policía la encontrara escondida en un edificio abandonado.

Sánchez vivía solo en una casa ubicada en la esquina de avenida Néstor Kirchner y San Martín, en el barrio Herrera El Alto.

Alrededor del mediodía, su hija pasó por la casa para llevarle un sándwich. En ese momento, el hombre ya había regresado del centro de salud, donde había recibido atención por las lesiones denunciadas durante la madrugada. Sin embargo, cuando la mujer volvió a la casa después de las 20, lo encontró tirado en el piso y sin signos vitales.

La Policía llegó al lugar junto con el fiscal Gustavo Montenegro y personal de la División Criminalística, que realizó las primeras pericias en la propiedad.

La fiscalía ordenó una autopsia al cuerpo de Sánchez para determinar oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento y para establecer si estuvo relacionado con las lesiones que había denunciado horas antes, si presentaba otras heridas o si murió de forma natural.

El fiscal Montenegro también solicitó el secuestro de elementos de interés y la toma de testimonios a vecinos. La intención es reconstruir los movimientos del músico durante las horas previas al hallazgo y establecer si alguien más estuvo en la casa o tuvo contacto con él.

Mientras tanto, Orellana permanece detenida e imputada por lesiones. La calificación legal podría modificarse de acuerdo con los resultados de las pericias y el avance de la investigación.

Fuente: TN