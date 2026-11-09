Una bebé de 1 añito murió tras sufrir reiteradas agresiones: La autopsia reveló fracturas y una lesión mortal en el corazón

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El informe forense sobre la muerte de una bebé de 1 año y 3 meses en el Distrito Federal de Brasil reveló graves lesiones que evidenciarían un historial de violencia física. La pequeña murió el 25 de octubre y su padrastro está señalado como responsable de las agresiones.

Según el Instituto Médico Legal (IML), el cuerpo presentaba lesiones antiguas y recientes, entre ellas fracturas en varias costillas que ya mostraban signos de calcificación. Este hallazgo indica que algunas de las lesiones se habían producido con anterioridad y que la niña habría sufrido agresiones reiteradas.

La autopsia también identificó graves traumatismos internos en el pecho, entre ellos un hemoneumotórax y la ruptura del tejido cardíaco. La causa de muerte fue establecida como hemorragia aguda y politraumatismo provocado por la acción de un elemento contundente.

Antecedentes de violencia y advertencias

La investigación de la Policía Civil del Distrito Federal (PCDF) reconstruyó un historial de episodios previos de violencia. Durante sus 15 meses de vida, la niña había ingresado en centros de salud en tres oportunidades. En una de esas atenciones se le había diagnosticado un traumatismo craneoencefálico atribuido a agresiones físicas.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió el 13 de octubre, cuando la pequeña fue atendida en el Hospital Regional de Taguatinga y posteriormente trasladada al Hospital Materno Infantil de Brasilia. Allí, los profesionales de salud detectaron lesiones graves y se activaron mecanismos de protección.

A raíz de esa situación, el Consejo Tutelar de Samambaia solicitó a la Justicia una medida urgente para separar a la niña de su entorno familiar, que incluía a su madre, su padrastro y una cuidadora.

La Justicia había rechazado un pedido de protección

El 22 de octubre, tres días antes de la muerte de la bebé, el juez Alexandre Pamplona Tembra rechazó el pedido de urgencia presentado por el organismo de protección para disponer el alejamiento de la niña de ese entorno.

Según la reconstrucción de los hechos, la madre retiró a la pequeña el sábado 24 de octubre. Menos de 24 horas después, el domingo 25, la bebé fue trasladada inconsciente a una Unidad de Pronta Atención (UPA) de Samambaia.

La investigación busca establecer las responsabilidades por las agresiones y también las circunstancias en las que no se concretaron las medidas de protección solicitadas antes de la muerte de la niña.