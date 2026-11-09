Desapareció el cuerpo de una bebé fallecida en un hospital de Uruguay y luego descubrieron que la habían desechado junto con residuos médicos

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La Dirección Nacional de Sanidad Policial de Uruguay investigó la desaparición del cuerpo de una bebé de 26 semanas de gestación que había fallecido el martes por problemas respiratorios en el Hospital Policial de Montevideo. Sus padres denunciaron que, al presentarse el jueves en la morgue del establecimiento para retirarlo, les informaron que no podían encontrarlo.

Los resultados preliminares de la investigación, comunicados a la familia el viernes, descartaron que se tratara de un caso de tráfico de órganos. Según las actuaciones, el cuerpo de la pequeña habría sido desechado junto con materiales médicos debido a su reducido tamaño.

Las autoridades reconocieron la gravedad de lo sucedido y señalaron que se trató de un error en el procedimiento. A través de un comunicado, la Dirección Nacional de Sanidad Policial informó que se notificarán las sanciones correspondientes a las personas involucradas.

Además, el organismo anunció que puso a disposición de la familia asistencia psicológica y acompañamiento ante lo ocurrido.

El caso generó conmoción por las circunstancias en las que desapareció el cuerpo de la bebé y por las irregularidades reconocidas por las propias autoridades sanitarias.