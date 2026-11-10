Un viento endemoniado, cantitos y los egresados que no durmieron por el Papa, las perlitas del tercer día de León XIV en Argentina

El papa León XIV sigue con su histórica visita por el país. Luego de la multitudinaria misa en Buenos Aires, que juntó casi 2 millones y medio de personas, este martes viajó bien temprano a Córdoba , donde lo espera otra marea de gente. Las autoridades locales prevén una convocatoria de 650 mil personas en la misa y cerca de un millón en toda la provincia para escuchar la palabra, en lo que será su tercer día de actividades oficiales. Y como sucede en cada jornada de su estadía en el país, hubo perlitas y detalles de color .

El cierre del Aeroparque por el viaje de León XIV a Córdoba obligó a las aerolíneas a reprogramar decenas de vuelos debido a que la terminal aérea porteña dejó de operar durante dos horas por el operativo de seguridad. Entre los miles de afectados que tuvieron que cambiar su planes, esta madrugada había un contingente de chicos de 12 y 13 años , formado por alumnos de séptimo grado de tres colegios, que tuvieron una triple coincidencia con el Santo Padre : su vuelo salía de Aeroparque, tenía un horario tentativo entre las 7 y las 10 de la mañana y su destino era Córdoba.

Tras varios días de incertidumbre, el lunes -mientras el Papa reunía dos millones de personas en Palermo-, las familias de los egresaditos recibieron la confirmación de que sus hijos iban a viajar a las 5 de la mañana y que debían estar cerca de las 2 en Aeroparque . Entre la ansiedad y el horario poco amigable por la visita del Papa, ninguno de los egresaditos durmió .

La postal que encontraron en la terminal era distinta a la que esperaban: había decenas de agentes de seguridad caminado los pasillos e insistiendo para que el grupo -que entre chicos y padres superaba las 100 personas- no obstruyera el paso. Minutos antes de las 7, cuando León se disponía a salir de la Nunciatura de Recoleta rumbo a su vuelo de Aerolíneas Argentinas, los chicos aterrizaron en Córdoba, con caras de felicidad y sueño, mientras cientos de miles de fieles esperaban la llegada del avión con la comitiva papal.

Ni bien bajó en suelo cordobés, el Papa fue recibido antes que nada por el viento . Las ráfagas -que parecían endemoniadas- le desacomodaron varias veces la sotana, mientras un asistente le acomodaba el cuello. Abajo, en la pista, el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini le dieron la bienvenida.

Lejos de la alfombra roja que estaba preparada para recibirlo, decidió acercarse al costado de la pista para saludar a un centenar de fieles que esperaban pacientemente su momento con el Padre.

El Padre recibió saludos de los chicos, que coreaban "Papa León", le entregaban sobres con cartitas y se esforzaban por conseguir la atención del pontífice . Uno de ellos, que consiguió la bendición en la frente, le tomó confianza y le puso la mano en el hombro mientras le decía "Chau, Papa".

León XIV repartió bendiciones, gestos y se sacó selfies con algunos presentes, ante la tensión de los miembros de seguridad que trataban de contener la efusividad local, que ya buscaba sacarle un abrazo también al Papa. Fueron cerca de diez minutos, entre saludos y protocolo. Luego subió a la cápsula y enfiló al centro.

En la previa a la llegada del papa, Jairo tuvo la responsabilidad de amenizar la espera de los fieles que se encontraban en el predio de la Fábrica de Aviones Argentinos (FADEA). El mini show cerró con un emotivo "Ave María". El predio, atestado de gente, se podía ver desde arriba del avión según contó Nelson Castro en TN.

Antes de las ocho de la mañana ya habían ingresado más de 400 mil personas al lugar y a la hora de la misa había unas 650 mil, según datos de la propia Iglesia. El merchandising papal estuvo a pleno desde bien temprano, con remeras, estatuas y puestitos de comida.

Poco antes de las 10 de la mañana, el Papa llegó al predio de FADEA. A bordo del papamóvil recorrió el vallado que zigzagueaba el predio para que nadie se quede sin verlo de cerca.

A diferencia de los miles de feligreses en Buenos Aires, que lo vieron pasar rapidísimo por las calles de Palermo, el coche papal fue bastante más despacio. Alegre, el Santo Padre saludaba a la gente. Desde las vallas, la gente se acercaba y le tiraba banderas, remeras y ofrendas que llegaban a entrar al recinto del coche.

Una vez adentro, León XIV se tomó unos instantes para darle la bendición a una persona con discapacidad que había llegado detrás del escenario. El padre escuchó su historia, le dedicó unas palabras y se fue a prepararse para salir a dar la misa.

Como si se tratase del público en la espera del comienzo de un recital, la gente que se encontraba en el Campo empezó a agitar con algunas canciones para calentar el escenario. Pero al público que va a ver al Papa le faltaba algo de la coordinación que tienen quienes siguen a una banda de rock, por ejemplo.

Así se escucharon algunos cantitos bastante particulares. "León León, te queremos un montón" fue el primero, seguido por "Religiooooso, el Papa es religioooso, el papa es religoooooso", que volvió desde otro lado. Finalmente, el que prendió fue un genérico "el Papa es de toodos, el Papa es de tooodos", montado sobre la melodía de "It's a heartache" de Bonnie Tyler, un verdadero himno de las canchas argentinas.

León XIV comenzó su homilía destacando a Córdoba, al remarcar que es la heredera de la primera sede episcopal que tuvo la Argentina. "Tierra de Santos", la describió el Papa, y destacó sus conventos e iglesias.

"Por sus calles y hospitales transitaron hombres y mujeres que dieron la vida por Cristo", elogió León, quien luego recordó al cura Brochero y a Mama Antula, dos santos que hicieron obra en Córdoba, en una mención que despertó el primer aplauso abajo en las plateas. "Fueron llamados por el Señor y enviados a la misión sin que ellos mismos fueran conscientes de lo extraordinaria que su labor llegó a ser", dijo, y recordó que "todos estamos llamados a la santidad".

San José Gabriel del Rosario Brochero, popularmente conocido como "el cura gaucho", fue un presbítero católico argentino que desempeñó su ministerio sacerdotal en la catedral de Córdoba y fue beatificado por Francisco en 2013. "Fue un verdadero enamorado del Señor que supo encontrar en la oración la fortaleza de su vida", lo elogió León.

Mama Antula, cuyo nombre era Santa María Antonia de Paz y Figueroa, nació en Santiago del Estero pero dejó una extensa obra en Córdoba. Es reconocida como la primera santa mujer de la Argentina, también beatificada por Francisco. "Supo aunar la contemplación con el auxilio al prójimo. Recorrió esta patria para mostrar a tantas personas el camino al Cielo", la recordó el Papa.

León también dedicó palabras a otros beatos de la historia nacional, como San Héctor Valdivieso Sanz,Fray Mamerto Esquiú, el Beato Cardenal Eduardo Francisco Pironio o Ceferino Namuncurá. "Todos esos santos y beatos han cumplido su misión en la tierra, nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado", dijo.

Fuente: Clarín