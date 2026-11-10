Cantos, banderas y una larga espera: así palpitan los jóvenes la vigilia de León XIV en Palermo

Tras celebrar esta mañana una misa multitudinaria en Córdoba , León XIV regresará esta tarde a Buenos Aires para encabezar el encuentro con los jóvenes , previsto para las 20.15 en el Monumento de los Españoles. Allí mismo, ayer presidió una misa histórica ante más de dos millones de personas.

En la intersección de Bullrich y Santa Fe se habilitó uno de los principales accesos. Desde las primeras horas del día, miles de chicos y chicas se congregan en la zona para compartir la espera y vivir la ilusión de tener al Papa frente a ellos esta noche.

Las calles se tiñeron de colores con incontables banderas flameando al viento y remeras distintivas de múltiples comunidades religiosas. Entre cantos a viva voz, charlas grupales y oraciones compartidas, la multitud transforma la vigilia en una verdadera celebración de fe y fraternidad .

Todos coinciden en que la oportunidad de reunirse, hablar y escuchar de cerca al Papa justifica cada minuto bajo el sol, anticipando una jornada inolvidable que dejará una huella imborrable en la juventud

Entre quienes ya llegaron hay historias de esfuerzo y devoción. Francisco , un joven tucumano que viajó durante horas y llegó esta mañana a Buenos Aires, contó qué le diría al Pontífice si lo tuviera enfrente: "Le daría las gracias por representar a miles de almas jóvenes que soñamos y trabajamos todos los días por un mundo mejor".

La emoción también se escucha en las voces de los porteños. Marta , representante de una parroquia de Villa Urquiza, resumió su expectativa con una frase: " Es el día más feliz de mi vida ". También recordó a Francisco: "Me hubiese gustado conocerlo personalmente, pero creo que mandó a León en su lugar. Hablar con León es sentir que estás hablando directamente con Francisco".

Hay jóvenes que llegan de distintos puntos del país. Más de 60 se movilizan desde Santa Cruz hasta Palermo para estar hoy en la vigilia, todavía están en la ruta. María de la Paz Salinas , responsable de Acción Católica en Caleta Olivia, es quien los acompaña. Cuenta por teléfono que para reunir el dinero organizaron ferias de platos y que el municipio y el gobierno provincial les facilitaron dos transportes. Pero se los avisaron hace tres días.

La mayoría ya había perdido la esperanza de poder viajar a Buenos Aires para ver al Papa. El 7 de noviembre, el intendente les dió la noticia de que les había conseguido transportes para que fueran y llevaran con ellos la bandera de Caleta Olivia. Algunos lloraron y otros festejaron.

"Otros entendieron que Dios siempre estuvo y que ellos fueron llamados para este viaje. Para muchos es la primera vez que salen de la ciudad, todo eso es lo que logró el Papa ”, agrega María.

Ignacia, de 19 años, es una de las jóvenes que viaja en el micro desde Santa Cruz. No puede evitar emocionarse cuando habla: "Más allá de la masividad, para quienes somos hermanos en Cristo y somos iglesia, es una experiencia única. Estoy agradecida porque los tiempos de Dios son perfectos y él abre los caminos aun cuando perdemos las esperanzas".

Fuente: Clarín