Murió Héctor Aguer, el polémico exarzobispo de La Plata

El arzobispo emérito de La Plata, monseñor Héctor Aguer , murió este martes a los 83 años. La noticia fue comunicada por la Arquidiócesis de La Plata, que expresó su pesar por el fallecimiento y convocó a la comunidad religiosa a rezar por su eterno descanso.

A través de un comunicado, la institución destacó los años de ministerio episcopal de Aguer y agradeció a Dios "por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros".

Además, invitó a los fieles a unirse en oración por el descanso del religioso y pidió por el consuelo y la fortaleza de sus familiares y seres queridos. "Que Jesús, Buen Pastor, lo reciba en la liturgia celestial", expresó la Arquidiócesis.

La trayectoria eclesiástica de Aguer no estuvo exenta de frases polémicas, ya que cuestionaba abiertamente a los homosexuales y calificaba a la masturbación como "animaloide".

A fines de 2016, a propósito de una polémica sobre la masturbación, los medios recopilaron algunas de sus frases más polémicas:

1. "No estoy en contra del petting (lo que vulgarmente sería el 'franeleo'), si alguien quiere toquetearse que lo haga, pero no en la puerta de la Catedral".

2. "El concepto y percepción de la naturaleza han desaparecido. Hay una desnaturalización de la función sexual".

3. "Yo pienso como Aristóteles y Platón que existe un concepto de naturaleza: el desorden en el uso de la sexualidad tiene una referencia adolescente o hasta animaloide. Ese desorden no corresponde al hombre".

4. "La masturbación es parte del desenfreno, es animaloide. Y las relaciones prematrimoniales son pecado y una mala preparación para lo que significa luego la convivencia marital".

5. "El sexo matrimonial que no se hace para procrear es natural. Pero yo explico en mi artículo que la naturaleza ha puesto en la mujer ritmos de fertilidad que pueden aprovecharse para tener sexo sin embarazarse".

Fuente: Clarín