Encontraron muerto a un chacarero en su campo y sospecharon de un crimen: lo había embestido un carnero

Carlos Narciso Castiñeira (81) no era uno más en Coronel Dorrego . El hombre colaboraba en todo lo que podía para su ciudad. Amaba el campo y allí fue donde murió, de una manera trágica, pero activo, haciendo lo que le apasionaba, hasta sus últimos instantes, como todo aquel que pasa su vida en contacto con esta actividad.

Este domingo Carlos fue en su camioneta hasta su establecimiento, ubicado a la altura del kilómetro 621 de la ruta nacional 3 . Como no regresó, su hija María Lucrecia (51) se preocupó y fue hasta el lugar.

La Chevrolet S10 estaba detenida y, a unos metros, se encontraba el cuerpo sin vida de su papá. La víctima tenía un golpe visible en la cabeza, en la zona parietal izquierda.

Primero pensaron en que podía tratarse de un crimen, pero luego determinaron que las lesiones eran compatibles con un carnero blanco y negro que estaba al lado de la víctima.

El animal también se mostró agresivo cuando llegaron los policías del Comando de Prevención Rural (CPR) de Coronel Dorrego, ya que intentó topar a todos los que estaban allí, incluso al peón del campo lindero, de apellido Ovejero, que se acercó al ver el inusual movimiento.

La autopsia confirmó poco después las sospechas: la causa de muerte fue un hemoneumotórax (acumulación simultánea de aire y sangre entre los pulmones y la pared del tórax) y un traumatismo de tórax , lesiones compatibles con una embestida de un animal bovino, según La Brújula 24.

La causa, caratulada "averiguación causales de muerte" , quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego que conduce Leopoldo Vega y depende del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

El carnero es el adulto macho de la oveja y suele comportarse de manera agresiva (embestir con la cabeza) por dominancia, territorialidad y, sobre todo, en época de celo.

Castiñeira había enviudado hacía varios años. Su esposa, María Teresa del Run, "Marita" , falleció víctima de un cáncer. En marzo de 2018, el Centro Cultural de Coronel Dorrego le había entregado un reconocimiento por su trayectoria como maestra. Allí destacaron también sus dotes de excelente escritora.

Del Run, junto con su marido, tenía una activa participación en la Asociación Española , que este martes despidió al hombre en las redes sociales.

" Con hondo pesar, lamentamos el fallecimiento de nuestro gran amigo Carlos Castiñeira. Excelente persona, permanente colaborador, miembro activo durante muchos años de la Comisión Directiva e integrante del grupo de paelleros. Hacemos llegar nuestras condolencias a su hija Lucrecia y a sus nietos. Q.E.P.D Carlos. Te vamos a extrañar ", escribieron.

Desde la Cooperativa Eléctrica, a cargo del sepelio, a las 16 de este martes en el cementerio local, también lamentaron la partida de " su permanente colaborador y actual consejero ".

Tenía tres nietos y su hija está en pareja con el intendente Juan Carlos Chalde (64) , que es contador público.

El 7 de noviembre de 2025, el Centro Cultural de Coronel Dorrego había presentado el catálogo digital " Carlos Castiñeira: El Orfebre de Dorrego ", que reconoció "su minucioso trabajo en metales y su valioso aporte al patrimonio cultural local".

Durante el encuentro, se compartió con el público el catálogo digital interactivo que reúne imágenes, reseñas y testimonios sobre la trayectoria de Castiñeira, para acceder a su obra (como mates, cuchillos, llaveros, joyas y anillos con oro y plata) desde cualquier dispositivo y preservarla para las futuras generaciones.

Según contó al medio La Dorrego , "Carlitos" se volcó a esta pasión a los 60 años y la intensificó luego de que su esposa se enfermara de cáncer, lo cual ocupaba gran parte de su tiempo.

" Dorrego fue muy generoso conmigo ", repetía. Y hablaba de la orfebrería "como una limpieza de cabeza" para despejarse de los problemas cotidianos, como también de que sin "pasión" no había éxito.

En las redes sociales también expresaron sus comentarios quienes conocían a la víctima. Uno de los mensajes resumió el pensamiento de la mayoría: " Mi más sentido pésame a la familia, una muy buena persona y un ejemplo como productor agropecuario. QEPD" .

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín