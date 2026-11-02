Un turista argentino murió en Río de Janeiro al accidentarse en su vuelo de bautismo en ala delta

Un turista argentino murió este lunes tras sufrir un accidente en ala delta en una playa de Río de Janeiro . Según informó el Cuerpo de Bomberos de Brasil , el accidente se produjo cuando intentaban aterrizar y se confirmó que también murió el instructor que lo acompañaba .

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi , de nacionalidad argentina, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos , el instructor brasileño que lo acompañaba en el vuelo, según medios locales.

Ocurrió mañana en la playa de São Conrado , que alberga la pista de aterrizaje para vuelos libres.

Ambos habían despegado desde la rampa de Pedra Bonita , uno de los puntos más conocidos para la práctica de este tipo de vuelos en Río, y tuvieron dificultades al aproximarse a la playa.

Según testigos citados por la prensa brasileña, el ala delta realizó una maniobra por debajo de la trayectoria habitual y chocó violentamente contra el muro que separa el paseo marítimo de la arena.

Los bomberos recibieron el aviso cerca del mediodía y trasladaron a los dos hombres en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto. Ambos llegaron en estado grave, con paro cardiorrespiratorio y no sobrevivieron.

Tras el accidente, las autoridades suspendieron los vuelos en ala delta en la zona .

El vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho, explicó a la Policía que el instructor llevaba alrededor de diez años como piloto del club y se desempeñaba como instructor desde hacía aproximadamente un año, después de completar las etapas de formación exigidas.

Asimismo afirmó que era el primer vuelo del turista argentino , quien estaba en Río acompañado por un grupo de amigos.

El caso quedó a cargo de la comisaría del barrio de Gávea, mientras que el equipo utilizado en el vuelo será sometido a peritaje para determinar las causas del accidente.

Fuente: Clarín