Diez minutos de campanadas para recibir al Papa: así será la bienvenida de las iglesias de Buenos Aires a León XIV

Las iglesias de Buenos Aires recibirán al papa León XIV con diez minutos de campanadas . Será el domingo a las 16.30 , cuando aterrice el avión de Aerolíneas Argentinas que traerá al pontífice desde Uruguay.

El Arzobispado porteño informó que todas las campanas de los templos de la Arquidiócesis comenzarán a sonar a la vez "saludando al Santo Padre".

El breve texto, firmado por el Monseñor José Ignacio García Cuerva , llama a los diferentes edificios eclesiásticos a sumarse a una serie de propuestas para recibir al jefe de la Iglesia Católica, que también visitará, durante su gira por Sudamérica, ciudades de Uruguay y Perú.

El primer punto llama al "embanderamiento con la insignia argentina y papal" de las instituciones , ya sean sedes parroquiales, colegios, casas religiosas e instituciones laicales, entre otras. Esto se realizará desde este jueves 5 de noviembre hasta el jueves 12 . Será una forma de ir preparando la Ciudad para la primera visita de un Papa en casi cuatro décadas.

Además del concierto de campanas durante 10 minutos, habrá un tercer homenaje a León XIV: en todas las misas que se celebren entre mañana y hasta el miércoles 11 se rezará, antes de la bendición final, la oración por la visita .

A través de la Oficina de Prensa y comunicación Institucional el #ArzobispadodeBuenosAires , difundió un comunicado de la por la visita de #LeónXIV . Acá los detalles: https://t.co/3WaVhE8QVq pic.twitter.com/iRAtPaAdHS

Por último, el Arzobispado de Buenos Aires llamó a que "todas las celebraciones eucarísticas del fin de semana se incluyan preces en las oraciones de los fieles por el Santo Padre y por los frutos de su visita ". Además, que "se exhorte a los fieles a recibir al Papa con un corazón abierto". El comunicado cierra con una invitación "a los vecinos de la Ciudad" para que adornen sus balcones con banderas argentinas y papales.

A menos de una semana de la llegada León XIV a la Argentina, todavía no se difundieron imágenes del papamóvil que el Sumo Pontífice usará para moverse en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita oficial al país.

Pero en las últimas horas, a medida que crece la expectativa por la llegada del Santo Padre -el primero que pisará suelo argentino en casi cuatro décadas- se filtraron algunas pistas: se sabe que el auto fue diseñado en la planta de Toyota en Zárate, que es de color blanco con detalles dorados y el escudo papal.

Julián Benedetti, ingeniero líder del proyecto del papamóvil, habló este lunes con Radio Mitre y sostuvo que es "un gran orgullo y una gran responsabilidad haber participado de este proyecto y lograr la movilidad y la cercanía del Papa León XIV a la comunidad argentina".

El auto es blanco con detalles dorados y tiene el escudo papal en las puertas. Además, la chapa patente es blanca y roja, y dice SCV1 (las iniciales de Estados de la Ciudad Vaticano en italiano). También tiene radio.

Para diseñar el papamóvil se usó como base la Hilux, una de las pick-ups más conocidas de Toyota.

Con restricciones y demoras de tránsito desde la semana pasada, cuando comenzó el armado de la estructura, los cortes y las exigencias se incrementarán desde la noche del martes y la madrugada del miércoles, con nuevas condiciones para que los vecinos y trabajadores puedan acceder al perímetro.

Los cortes parciales seguirán hasta la noche del martes en Avenida del Libertador, desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano. Desde la madrugada del miércoles hasta el lunes 16 de noviembre se irán cerrando nuevas calles y la circulación sumará restricciones.

Fuente: Clarín