Techos arrancados, estructuras derrumbadas y materiales esparcidos por el predio fueron algunas de las consecuencias del temporal que golpeó a una escuela rural de la provincia de Buenos Aires , donde 130 estudiantes tuvieron que ser evacuados de urgencia.

El episodio ocurrió en la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 , ubicada a pocos kilómetros del casco urbano de Germania, un pequeño pueblo del partido de General Pinto , cerca del límite con Santa Fe.

Las fuertes ráfagas de viento afectaron prácticamente todas las instalaciones. El fenómeno no solo dañó las aulas, sino también los espacios donde los alumnos realizan sus prácticas agropecuarias , una parte fundamental de su formación.

En medio de la emergencia, las autoridades escolares organizaron la evacuación de los estudiantes que se encontraban dentro del establecimiento . A pesar de la magnitud de los destrozos, no se registraron heridos.

Los chicos que viven en Alberdi y General Pinto pudieron regresar a sus casas, mientras que los demás fueron trasladados a otra escuela secundaria de Germania , donde permanecieron a resguardo.

La directora de la institución, Mónica De Lorenzi, describió al medio local Distrito Interior el alcance de los daños que sufrió el establecimiento.

Según explicó, la tormenta golpeó tanto las construcciones originales como los sectores incorporados recientemente. Silos, invernaderos, contenedores y gallineros quedaron destruidos , además de otras estructuras utilizadas diariamente por docentes y estudiantes.

Las pérdidas exceden los daños edilicios. El viento también arruinó reservas de forraje y cultivos destinados a alimentar a los animales que forman parte de las actividades productivas de la escuela.

Esta situación abrió una segunda urgencia: conseguir alimento para sostener el funcionamiento de los espacios de producción mientras avanzan las reparaciones.

La institución tiene una historia relativamente reciente, aunque su creación fue el resultado de un largo reclamo de la comunidad . Recién en 2021 consiguió su reconocimiento formal, después de 14 años de gestiones para contar con una escuela especializada en educación agropecuaria.

En 2022 comenzó la construcción de un nuevo edificio, una obra que todavía no estaba terminada cuando llegó el temporal . Ahora, además de completar ese proyecto, las autoridades deberán afrontar la reconstrucción de los sectores afectados.

Después de la tormenta, vecinos, bomberos, trabajadores municipales, integrantes de la cooperadora y personal de la cooperativa eléctrica comenzaron a trabajar en el predio.

Se realizaron tareas de limpieza, retiro de escombros y acondicionamiento de los espacios que podían recuperarse. El propósito era permitir que los estudiantes retomaran las clases cuanto antes , siempre que estuvieran garantizadas las condiciones de seguridad.

La localidad, que tiene poco más de 1500 habitantes, ya había sufrido las consecuencias de otro fenómeno meteorológico meses atrás . En aquella oportunidad, el viento provocó daños en edificios, incluida la voladura del techo de un club, y dejó a numerosos vecinos sin electricidad durante un período prolongado.

Esta vez, el mayor impacto recayó sobre una institución que representa una oportunidad de formación para los jóvenes de la región. El desafío no será únicamente volver a abrir sus puertas, sino recuperar los espacios de aprendizaje y producción que el temporal destruyó en cuestión de minutos.

Fuente: TN