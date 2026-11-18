Un hombre de Córdoba se volvió viral en las redes sociales después de presentar oficialmente a su novia, de 23 años, y a su esposa, de 41 . En un video que compartió, mostró cómo los tres descansan juntos en la misma cama y se toman la situación con humor.

En las imágenes se los ve cómodos, entre risas y en un clima distendido. Mientras graba, el hombre les habla a sus seguidores y anticipa que pronto tendrán que levantarse: “ Nos vemos a las 6 de la mañana, gente ”.

La joven de 23 años tiene que madrugar para ir a trabajar, pero eso no impidió que los tres compartieran la noche. “ Ya nos reímos demasiado ”, comentó el cordobés durante la grabación, que fue compartida por el medio El Impacto .

También aprovechó para explicar cómo es la dinámica de la relación poliamorosa y aclaró que no pasa más tiempo con una que con otra por una cuestión de preferencias , sino por la frecuencia de sus encuentros.

“No es que la quiero más a mi novia que a mi esposa, sino que con mi novia duermo una vez a la semana o dos, más de eso no ”, explicó. Y agregó: “El poco tiempo que la tengo, la tengo que aprovechar”.

Hacia el final del video, volvió a despedirse de sus seguidores con naturalidad: “ Chau, gente, que tengan buenas noches ”. La grabación no tardó en circular por las redes sociales, donde llamó la atención la particular convivencia y la complicidad que mostraron los tres.

Fuente: TN