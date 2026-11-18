Con la llegada de las fiestas de fin de año, muchas familias comienzan a buscar recetas fáciles , económicas y originales para compartir durante la cena de Navidad. Además de los platos tradicionales, existen alternativas que permiten sorprender a los invitados sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Una de ellas son los arbolitos de hojaldre con pesto y queso , una preparación crocante que se destaca por su presentación en forma de árbol navideño y por combinar pocos ingredientes. La receta fue compartida por el chef irlandés Kevin Dundon en el sitio de la cadena RTÉ .

La propuesta lleva dos láminas de masa de hojaldre , pesto y queso cheddar . Además, no requiere técnicas complicadas y necesita apenas entre 15 y 17 minutos de horno , por lo que es una alternativa práctica para servir como entrada o aperitivo durante las celebraciones.

Para hacer esta receta no hace falta tener demasiada experiencia en la cocina. El secreto está en cortar correctamente la masa y retorcer sus laterales para conseguir la forma de las ramas de un árbol navideño.

Después, hay que darle forma de árbol navideño:

El resultado es una entrada dorada y crocante, con un relleno de queso fundido y pesto que aporta un sabor intenso. Se puede servir tibia o fría y colocar de forma directa en el centro de la mesa para que cada invitado tome una porción.

Fuente: TN