“Fue solo un segundo, pasó tan rápido”, señaló una vecina de la localidad de San Francisco, Córdoba, después de un temporal que dejó árboles caídos, derrumbes y autos destrozados por los escombros.

El fenómeno ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, cuando ráfagas de 140 kilómetros por hora volaron techos y provocaron el colapso de varias paredes. Sobre la calle Santa Fe, cinco vehículos estacionados afuera quedaron totalmente destruidos .

“Fue fuerte y en menos de 10 minutos, se calmó el viento”. “En toda la ciudad hay árboles caídos y los techos de las casas se volaron”, agregó la mujer en diálogo con la

Otro vecino del lugar recordó que el viento azotó a la ciudad “como un tornado o una explosión” y tomó a todos por sorpresa. “Fue terrible. Hace 14 años que vivo acá y nunca vi una cosa así”, aseguró.

Durante el relevamiento de este medio, se registraron árboles caídos en distintos sectores. En la plaza principal de San Francisco, se observa una gran cantidad de árboles arrancados de raíz .

Entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes , un fuerte temporal de lluvia y viento afectó a distintas localidades de Córdoba, según informó el gobierno provincial. Se registraron ráfagas que llegaron a los 90 kilómetros por hora y precipitaciones que superaron los 100 milímetros.

Además de San Francisco, se reportaron situaciones graves en Calchín Oeste , donde la intensidad del viento también provocó voladuras de techos, caída de árboles y daños en galpones y espacios públicos.

En General Cabrera y General Deheza , las lluvias intensas provocaron inundaciones y obligaron a evacuar a vecinos. También se suspendieron las actividades escolares.

Por instrucción del gobernador Martín Llaryora, el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán, y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, mantuvieron contacto permanente con los intendentes para coordinar la asistencia a las familias afectadas.

De acuerdo con el comunicado oficial, en San Francisco, cerca de las 3:40 de la madrugada, ráfagas de viento estimadas entre 90 y 140 kilómetros por hora causaron destrozos. El temporal afectó ocho subestaciones eléctricas y dejó sin suministro a aproximadamente el 70% de la ciudad. El sector noreste fue uno de los más perjudicados, con viviendas dañadas y calles obstruidas.

El municipio activó un comité de crisis y desplegó un operativo conjunto con bomberos voluntarios, Policía de Córdoba y personal de la Guardia Local.

En Calchín Oeste, un fenómeno de viento similar, compatible con una cola de tornado , provocó voladuras de techos, caída de árboles y daños en el tendido eléctrico. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carrilobo trabajaron en el lugar, mientras personal provincial de Protección Civil se trasladaba para evaluar los daños. La localidad quedó sin suministro eléctrico, aunque no se reportaron personas heridas y las rutas provinciales 13 y 10 permanecieron habilitadas.

En General Cabrera, la tormenta provocó el desbordamiento de canales de desagüe y el ingreso de agua a barrios como Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas. Hubo personas evacuadas que pasaron la noche en una institución educativa y otras en el hospital, además de familias autoevacuadas que se trasladaron a domicilios de familiares. El municipio suspendió las clases y equipos provinciales de Recursos Hídricos trabajaron en la localidad para atender las consecuencias de las inundaciones.

En General Deheza , también hubo evacuados y suspensión de actividades escolares. Se realizaron tareas de mantenimiento en los sectores afectados por la acumulación de agua. En Hernando, las lluvias provocaron anegamientos de calles, aunque no fue necesario evacuar a vecinos.

Según los registros actualizados este viernes, General Deheza y General Cabrera encabezaron el listado provincial con 117 milímetros acumulados en las últimas 24 horas. Les siguieron Villa El Chacay-Río Colecitas (66,4 mm), Punta del Agua (66 mm), Chaján (63 mm), Las Perdices (60,2 mm), Piedra Blanca (56,2 mm) y Río de los Sauces (52,2 mm). En Río Cuarto se registraron 35,2 mm y en Villa María 32,2 mm.

El temporal también afectó la circulación en la ruta nacional 158, con cortes totales a la altura del kilómetro 260 entre Las Perdices y General Deheza por abundante agua sobre la calzada. Se dispusieron desvíos por la ruta provincial 11 y alternativas por la E-90 para quienes se dirigen hacia Río Cuarto. Los equipos de emergencia trabajan en la limpieza de la ruta y el retiro de árboles y ramas, y se recomienda a los conductores evitar los sectores comprometidos.

Personal de Desarrollo Social, Recursos Hídricos, Gestión de Riesgo y Protección Civil, junto a bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad, continúa con las tareas de asistencia a los damnificados, evaluación de daños y restablecimiento de las condiciones de normalidad.

El Gobierno provincial mantiene el seguimiento de la situación en cada localidad para dar respuesta a las necesidades que surjan como consecuencia del temporal.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN