ZONALES

El Concejo Deliberante de Pinamar aprobó este viernes 20 de noviembre la derogación de la normativa que prohibía el funcionamiento de aplicaciones de transporte en el distrito, habilitando de manera legal la operación de plataformas como Uber, DiDi y Cabify en toda la ciudad de cara a la próxima temporada de verano.





La medida forma parte de un paquete de tres proyectos impulsados por el bloque oficialista, que logró imponer su mayoría en el recinto con nueve votos afirmativos frente al rechazo de las bancadas opositoras, en medio de una jornada marcada por protestas y el malestar de los trabajadores del volante.





El eje central de la reforma fue la derogación de la ordenanza 5363/19, sancionada hace siete años para frenar el desembarco de aplicaciones digitales y establecer multas y secuestros de vehículos para quienes realizaran traslados onerosos sin habilitación municipal. Con su eliminación, las plataformas tecnológicas pasan a operar bajo un esquema de libre competencia sin restricciones locales específicas.





En paralelo a la apertura del mercado, el cuerpo legislativo sancionó nuevos marcos normativos destinados a aliviar la carga económica y operativa de taxis y remises habilitados, buscando equilibrar las condiciones frente a los nuevos competidores:





Exención total de tasas: Se dispuso una bonificación del 100 % en tasas, cánones, sellados y aranceles municipales vinculados a licencias, habilitaciones, inspecciones técnicas y uso de paradas.

Incorporación tecnológica: Ambos sectores quedaron autorizados a ofrecer, despachar y cobrar viajes a través de aplicaciones propias o de terceros sin necesidad de gestionar permisos adicionales ni firmar acuerdos de exclusividad.

Ingresos por publicidad: Se habilitó a los taxis a comercializar publicidad estática en sus lunetas traseras sin abonar canon municipal ni tramitar autorizaciones individuales, una medida que finalmente no fue extendida al servicio de remises.





Durante el debate en el recinto, la oposición cuestionó duramente el modelo de desregulación elegido por el oficialismo. El concejal Leonardo «Tano» Napoli advirtió que la eliminación de controles deja al municipio sin herramientas de fiscalización y genera una competencia desigual, señalando que hubiera sido preferible avanzar en una regulación unificada que exija a todos los prestadores seguros específicos para pasajeros, certificados de antecedentes penales y licencias profesionales.





Por su parte, representantes de la Asociación de Propietarios de Taxis de Pinamar manifestaron su rechazo a la iniciativa al considerar que la quita de tasas no compensa los costos fijos y exigencias regulatorias que continúan afrontando, además de desmentir públicamente versiones que indicaban un supuesto acuerdo previo entre el sector y las empresas de aplicaciones.