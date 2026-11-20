Ser chismoso, quejarse y dejar algunas tareas para último momento suelen considerarse defectos que conviene corregir. Sin embargo, la psicología plantea que estos hábitos , cuando aparecen de manera moderada y con un propósito concreto, pueden cumplir funciones útiles: ayudar a comprender las relaciones sociales, procesar emociones y encontrar mejores soluciones ante determinados problemas.

Aunque suelen asociarse con la falta de madurez, la negatividad o la poca disciplina , estas conductas no siempre tienen consecuencias perjudiciales. Distintas investigaciones analizaron cómo hablar sobre otras personas, expresar frustraciones o tomarse una pausa antes de actuar pueden contribuir al bienestar emocional y a la interacción con los demás.

La diferencia está en la manera en que se manifiestan. No es lo mismo compartir información para comprender una situación que difundir rumores para perjudicar a alguien . Tampoco es igual expresar un malestar que quedarse atrapado en una queja permanente. Algo similar ocurre con la procrastinación : postergar por estrategia no equivale a evitar una responsabilidad por miedo o inseguridad.

El primer hábito es el chisme , entendido desde la psicología como el intercambio de información sobre una persona que no está presente. Un estudio publicado en 2021 analizó su función en el aprendizaje social y encontró que hablar sobre el comportamiento ajeno permite transmitir normas, reconocer quién es confiable y comprender mejor las dinámicas de un grupo . Además, compartir interpretaciones puede generar una sensación de conexión y pertenencia entre quienes conversan.

El segundo es quejarse. Aunque la protesta constante puede desgastar los vínculos, expresar una frustración ante alguien dispuesto a escuchar cumple una función de regulación emocional .

Una investigación de 2014 sobre el intercambio social de experiencias negativas encontró que compartir el malestar con una persona comprensiva puede generar alivio . Poner en palabras lo que ocurre ayuda a ordenar las emociones, recibir otra perspectiva y sentirse acompañado frente a una dificultad.

El tercer hábito es la procrastinación, aunque no cualquier forma de postergar. Los psicólogos Shin-Hsien Chu y Jin Nam Choi distinguieron entre la procrastinación pasiva y la activa.

Esta última consiste en demorar deliberadamente una tarea porque algunas personas consideran que trabajan mejor bajo presión, pero mantienen el control de los plazos y cumplen sus objetivos. También existen períodos de pausa que favorecen la incubación de ideas y permiten encontrar soluciones creativas.

En los tres casos, el beneficio depende del contexto y de la moderación . El chisme malintencionado puede dañar reputaciones, las quejas repetitivas pueden alimentar el malestar y la postergación por evitación puede perjudicar el rendimiento. La clave no está en convertir estos comportamientos en reglas, sino en reconocer cuándo cumplen una función constructiva y cuándo dejan de hacerlo.

Una de las estrategias más recomendadas es dividir las tareas grandes en objetivos pequeños y concretos . En lugar de pensar en todo el trabajo pendiente, conviene identificar cuál es el primer paso posible y concentrarse en completarlo. Una investigación publicada en 2026 en la revista Behavioral Sciences encontró que dividir una actividad en subtareas favoreció el inicio del trabajo entre los participantes que postergaban una tarea.

Otra herramienta consiste en establecer cuándo, dónde y cómo se realizará cada actividad. Este método, conocido como intención de implementación, permite transformar una meta general en un plan específico.

Una revisión de estudios identificó las técnicas de autorregulación, la definición de objetivos y la organización del tiempo entre las estrategias que ayudan a reducir la procrastinación .

También es importante reconocer qué emociones aparecen antes de postergar una obligación . El miedo a equivocarse, la ansiedad o la sensación de que una tarea es difícil pueden favorecer la evitación.

Varios especialistas señalaron que las intervenciones psicológicas reducen la procrastinación y destacaron los resultados de la terapia cognitivo-conductual. Cuando la postergación se vuelve persistente e interfiere con la vida cotidiana , buscar acompañamiento profesional puede ser una alternativa.

Fuente: TN