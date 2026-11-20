Las cáscaras de banana suelen terminar directamente en la basura después de consumir la fruta. Sin embargo, pueden aprovecharse para el cuidado de las plantas , ya que contienen minerales importantes para su desarrollo y que también pueden incorporarse al suelo mediante el compostaje.

Esta alternativa casera consiste en mezclar cáscaras de banana con vinagre blanco , una preparación que algunos aficionados a la jardinería utilizan como complemento para el riego.

La cáscara de banana contiene potasio, fósforo, calcio y magnesio , minerales que intervienen en distintos procesos relacionados con el crecimiento y desarrollo de las plantas.

El potasio, por ejemplo, participa en la regulación del agua y en diferentes funciones fisiológicas, mientras que el fósforo interviene en el desarrollo de las raíces y otros procesos esenciales.

Por su parte, el vinagre contiene ácido acético , una sustancia que modifica la acidez de las soluciones y que, en determinadas concentraciones, puede afectar el pH del suelo.

La combinación se utiliza de manera casera con la intención de facilitar la descomposición de los restos de banana y aprovechar parte de sus componentes .

Sin embargo, no existen pruebas suficientes de que esta mezcla sea más eficaz que otros métodos de fertilización , como el compost bien elaborado o los productos específicos para cada especie.

Una de las preparaciones difundidas entre los aficionados a la jardinería utiliza los siguientes ingredientes:

Esta receta describe una preparación difundida en medios especializados en trucos domésticos, pero las cantidades no constituyen una fórmula agronómica validada para todas las plantas .

El principal aspecto que debe considerarse es la acidez. Algunas especies, como las azaleas y las hortensias , pueden desarrollarse en suelos ácidos, pero eso no significa que necesiten recibir vinagre.

De hecho, aplicar una mezcla demasiado ácida puede perjudicar las raíces y alterar las condiciones del sustrato , incluso cuando se utiliza agua para diluirla.

Por ese motivo, no es recomendable incorporar esta preparación de manera habitual sin conocer las necesidades de la planta y las características del suelo.

Una alternativa más previsible para aprovechar las cáscaras de banana consiste en agregarlas a una compostera , donde pueden descomponerse junto con otros residuos orgánicos.

De esta manera, es posible reducir los desperdicios domésticos y obtener materia orgánica útil para la jardinería, sin depender de mezclas cuya concentración de nutrientes y nivel de acidez pueden variar considerablemente.

Fuente: TN