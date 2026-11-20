Un hombre de 37 años fue encontrado muerto durante la madrugada del miércoles en el el barrio Simón Bolívar, en la ciudad de Formosa . La investigación judicial quedó abierta bajo la carátula de homicidio con el uso de arma de fuego y, hasta el momento, tres personas fueron demoradas en el marco de las actuaciones.

El hecho ocurrió en un inquilinato de la manzana 59 y fue advertido cerca de la 1:30, a partir de un llamado que alertó a la Policía, según informó Noticias Formosa . Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta se dirigieron al lugar y entrevistaron a un hombre y una mujer que se encontraban en el frente del inmueble.

Según la reconstrucción inicial difundida por el comisario inspector Manuel Oviedo, jefe de la Secretaría General de la Policía de Formosa, ambos manifestaron haber escuchado detonaciones provenientes de la zona. También indicaron que vieron a un hombre vestido de oscuro salir apresuradamente de la vivienda y dirigirse hacia el barrio Eva Perón.

Minutos después, llegó una ambulancia del Sistema Integrado Provincial de Emergencias (SIPEC). El personal médico ingresó al inquilinato y halló a la víctima dentro de un dormitorio , sin signos vitales y con heridas de arma de fuego en el tórax .

La información disponible señala que el hombre residía en el lugar. Su cuerpo fue retirado por integrantes del Destacamento de Bomberos y trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia , una medida que permitirá determinar con precisión las lesiones sufridas y aportar elementos a la causa.

Tras conocerse el crimen, intervino el juez de Instrucción y Correccional N° 4 , Marcelo López Picabea, junto con la fiscal Natalia Tafetani. Ambos dispusieron las primeras medidas para preservar la escena, reunir pruebas e identificar la secuencia de los hechos.

La Delegación de Policía Científica trabajó en el inmueble para documentar el escenario y relevar elementos de interés. Secuestraron una escopeta y un cartucho calibre 16 que se encontraban en la habitación donde fue localizado el cuerpo.

La pesquisa tomó otra dirección luego de que los investigadores detectaran contradicciones entre el primer relato ofrecido por la pareja que recibió a los policías y sus posteriores declaraciones. A raíz de esa situación, el hombre y la mujer fueron demorados y trasladados a una dependencia policial.

Los dos fueron sometidos a la prueba de parafina , una pericia orientada a establecer si hay restos compatibles con pólvora en las manos. El resultado de ese estudio, junto con los peritajes sobre el arma secuestrada y las muestras obtenidas en el lugar, formará parte del expediente judicial.

En paralelo, personal del Departamento Informaciones Policiales, Delegación 8 de Octubre, demoró a un hombre de 41 años . De acuerdo con lo informado por Oviedo, esa persona habría mantenido meses atrás un conflicto con la víctima , un antecedente que los investigadores buscan esclarecer para establecer si guarda relación con el homicidio.

Como parte de las medidas dispuestas por la Justicia provincial, durante el miércoles se realizaron tres allanamientos en viviendas de las manzanas 50 y 59 del barrio Simón Bolívar. Los procedimientos permitieron secuestrar teléfonos celulares y registros de cámaras de seguridad vinculados con la investigación.

El material será analizado para contrastar los testimonios reunidos en las primeras horas y reconstruir los movimientos registrados antes y después del ataque. Los investigadores también buscan determinar si hubo otras personas involucradas y establecer el origen de los disparos.

Por el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni la de las personas demoradas. La causa continúa en manos de la Justicia de Formosa, mientras avanzan la autopsia, las pericias balísticas y el relevamiento de los teléfonos y las grabaciones secuestradas.

Fuente: Infobae