MADARIAGA

El periodista y conductor se despidió esta mañana de sus compañeros de Radio Tuyú FM 92.5, donde formó parte de los programas Nueva Mañana y Primera Noticia junto a Daniel Ruiz. Desde diciembre se incorporará a CNM Radio para integrar Un Gran Día, el magazine matutino junto a Julio Srur.





Después de 17 años de trabajo en Radio Tuyú FM 92.5, Sebastián Alumán cerró este viernes una extensa etapa profesional en la emisora. La despedida tuvo lugar durante la mañana, en un programa cargado de recuerdos, agradecimientos y buenos deseos, en el que Daniel Ruiz le dedicó unas palabras a quien fue su compañero durante tantos años.





Alumán llegó a la radio en 2008, cuando tenía poco más de 25 años, y con el paso del tiempo se convirtió en una de las voces habituales de la programación. Compartió distintos espacios, entre ellos Nueva Mañana y Primera Noticia, junto a Ruiz, con quien construyó una relación profesional que trascendió la dinámica cotidiana del aire.





Durante la despedida, Daniel Ruiz quiso dejar en claro que la decisión de Sebastián responde exclusivamente a una nueva oportunidad laboral y que no existieron conflictos ni diferencias detrás de su salida.





“Sebastián se va porque es una posibilidad laboral que tiene de ampliarla y nada más, porque no hay otro tipo de inconveniente dentro de lo que es el trabajo de manera conjunta que hacemos con Sebastián”, expresó. También le manifestó que las puertas de la radio seguirán abiertas y le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.





Ruiz recordó los años compartidos y el crecimiento de su compañero desde sus comienzos. Habló de la confianza que fueron construyendo al trabajar juntos, de esos códigos que se desarrollan con el tiempo y que permiten entenderse incluso sin necesidad de mirarse para saber cuándo intervenir.





Por su parte, Alumán reconoció que tomar la decisión no fue sencillo y que se trató de un proceso que llevó tiempo. “No fue de un día para el otro, fue pensada. No es que yo estoy pegando un portazo y digo me enojé con algo de un día para el otro, porque yo no soy así, de tomar decisiones abruptas”, explicó.





El conductor también destacó el lugar que ocupó Radio Tuyú en su desarrollo personal y profesional. “Yo crecí acá, crecí, me desarrollé, en mi vida no solo laboral y profesional, donde aprendí muchísimo a tu lado”, le dijo a Ruiz.





En ese reconocimiento incluyó también a Samuel Calandrón, con quien continúa trabajando en Canal 3, y valoró el acompañamiento que recibió durante todos esos años. “Agradezco haber tenido la oportunidad de trabajar tanto con vos como con Samuel. Fueron un poco dos soportes que tuve”, señaló.





Alumán también se refirió a la realidad de los medios del interior y a las dificultades que implica sostener proyectos de comunicación. En ese contexto, destacó que muchos trabajadores de las radios locales deben autogestionar sus actividades y generar sus propias oportunidades laborales.





La despedida dejó, además, una reflexión sobre la vigencia de la radio como medio de comunicación. Los conductores recordaron los mensajes de oyentes que la siguen escuchando en sus casas, cocinas, talleres y comercios, y remarcaron que, más allá de los avances tecnológicos, sigue siendo una compañía cotidiana.





Un nuevo desafío en CNM Radio





A partir de diciembre, Sebastián Alumán se incorporará a CNM Radio 93.3 para sumarse al equipo de Un Gran Día, el programa que conduce Julio Srur durante la mañana.





Su llegada buscará renovar el magazine de media mañana y fortalecer la propuesta radial de CNM hasta el mediodía, con una nueva etapa profesional para el conductor, que inicia este camino después de casi dos décadas de trabajo en Radio Tuyú.



