Una discusión entre dos vendedores ambulantes en la estación Pueyrredón de la línea D del subte terminó en una batalla campal de insultos, empujones y trompadas que se trasladó incluso a las vías del tren. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, ocho personas —entre ellas un menor— terminaron detenidas.

El episodio, filmado por un testigo, generó pánico entre los pasajeros que esperaban la formación y obligó a interrumpir el servicio por varios minutos.

El hecho ocurrió este miércoles, en horas de la tarde, mientras varios pasajeros aguardaban la formación con destino a la cabecera de Congreso de Tucumán . En el andén, dos vendedores ambulantes comenzaron una fuerte discusión que escaló rápidamente a los insultos y, después, a los golpes.

La disputa continuó incluso después de que ambos cayeran a las vías, instantes antes de la llegada del tren. Lo que había empezado como una pelea entre dos personas se convirtió en una gresca con la participación de varios más, que según trascendió también serían vendedores ambulantes.

“Alguien que llame a la Policía”, se escucha el grito de una mujer visiblemente nerviosa al borde del andén. Durante los minutos que duró el enfrentamiento se registraron empujones, forcejeos, patadas y trompadas, aunque no trascendieron los motivos que originaron el conflicto. La situación se normalizó con la llegada de agentes de la Policía de la Ciudad, alertados por el trabajo de monitoreo de la división de subtes, quienes lograron separar a los involucrados.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, se presentaron efectivos de la División Líneas C, D, E, H y Premetro de la fuerza de seguridad porteña. Fueron demorados cinco hombres mayores, un menor de 17 años y dos mujeres .

Cuatro de los involucrados tienen residencia en la localidad bonaerense de Florencio Varela y otros cuatro en Glew, partido de Almirante Brown. El caso quedó bajo la investigación de la Unidad de Flagrancia Este (UFLA) , a cargo de la fiscal Agustina Carelli , y los detenidos fueron imputados por el delito de “lesiones en riña”.

Fuente: Infobae