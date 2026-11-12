Un repartidor quiso defender a dos adolescentes de un robo en Córdoba y lo mataron de un disparo en el pecho

Un repartidor de 40 años fue asesinado de un disparo en el pecho cuando intentó evitar un robo a dos adolescentes en la ciudad de Córdoba. Por el caso, hay un hombre detenido .

El hecho ocurrió este miércoles por la noche, alrededor de las 22, en la esquina de avenida General Paz y Góngora, en el barrio Alta Córdoba.

Según la reconstrucción de la secuencia, dos motochorros interceptaron a las jóvenes de 16 y 14 años que habían salido a hacer ejercicio por la zona.

En medio del asalto, uno de los delincuentes empujó a una de ellas al piso y la amenazó con un arma . A pocos metros estaba Mauro Quinteros , quien trabajaba como delivery para una aplicación, y decidió intervenir al advertir lo que ocurría.

“Eu”, llegó a gritarle al asaltante para que soltara a la adolescente. Sin embargo, el ladrón le disparó a quemarropa en el pecho y lo mató en el acto . Después del ataque, los dos sospechosos escaparon en la moto y no llegaron a concretar el robo.

Tras el ataque, las jóvenes pidieron ayuda. Antes de caerse al piso, Quinteros había alcanzado a decir: “ Llamen a la Policía porque me pegaron ”, habría dicho el repartidor, según informó El Doce .

Minutos después, efectivos policiales llegaron a la zona junto con el servicio de emergencias, quienes intentaron asistir a la víctima. Pese a los esfuerzos médicos, no lograron salvarlo.

Después del crimen, se desplegó un operativo policial con apoyo de las cámaras de seguridad para identificar y localizar a los sospechosos .

Horas más tarde, detuvieron a un hombre de 38 años que circulaba en una moto y que estaría relacionado con el hecho. A pesar de ello, las autoridades no confirmaron si se trata de uno de los dos motochorros que participaron del ataque.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito 3, Turno 6, encabezada por el fiscal Iván Rodríguez , que busca determinar las circunstancias del crimen e identificar al segundo sospechoso.

Mauro Quinteros tenía 40 años y estaba en pareja desde hacía 16 años con Verónica , quien también trabajaba como repartidora.

En diálogo con Arriba Córdoba , su novia lo recordó como un compañero que siempre estaba presente , tanto en los buenos como en los malos momentos.

Además de su trabajo, Quinteros solía compartir en sus redes sociales publicaciones relacionadas con las condiciones laborales y la actividad de los repartidores . Había estudiado en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba y trabajó en la fundación Techo.

Tras el crimen, familiares de una de las adolescentes iniciaron una campaña solidaria para ayudar a los seres queridos de Mauro con los gastos del velorio. “ Estamos completamente destruidos por lo sucedido . Queremos ayudar a su familia a cubrir los gastos del velorio y acompañarlos en este momento tan doloroso”, expresaron en un posteo.

Fuente: TN