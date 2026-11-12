Detuvieron al hijo de uno de los mayores capos narco de Rosario: lo investigan por venta de armas y lavado de dinero

Santino Alvarado, hijo de Esteban Lindor Alvarado, uno de los mayores capos narco de Rosario, fue detenido este jueves en un country de la localidad de Funes .

El joven de 21 años quedó a disposición de la Justicia Federal luego de múltiples allanamientos realizados en las ciudades de Rosario y San Lorenzo . La detención se llevó adelante en forma conjunta por fiscales de la provincia de Santa Fe y de Nación.

Según fuentes oficiales, Alvarado está bajo investigación en una causa por armas , radicada en la justicia de Santa Fe. Además es investigado por venta de drogas y lavado de dinero en otro expediente en el ámbito de la justicia Federal.

En su cuenta de X , la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , dio detalles del operativo: “La investigación del DFI de nuestra Policía Federal comenzó a partir de una causa por un intento de fuga de Alvarado. Siguiendo esa pista, llegamos a su hijo Santino y a una organización investigada por narcotráfico, venta de armas y lavado de dinero”.

“Hicimos 38 allanamientos en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, en el marco del Plan Bandera. Detuvimos a más de 12 personas, entre ellas Santino Alvarado, María Fernanda Rojas , señalada como la mano derecha de su padre, y Claudio Tavella , su abogado. Secuestramos cocaína, armas, una granada, vehículos y más de 21 millones de pesos”, sumó.

Santino es el hijo mayor de Esteban Alvarado . Mandado por su padre, el joven vivió varios años en España . El objetivo era alejarlo y preservarlo de las disputas narcos en la ciudad de Rosario.

En 2023, según consignó el diario La Capital , protagonizó una pelea en un boliche de Marbella y quedó al borde de la muerte. Luego, cuando volvió a Rosario, comenzó a tener presencia activa en la organización que durante años respondió a su padre. Su rol era clave: estaba a cargo de la coordinación de la llegada de la droga a Rosario y manejaba las inversiones que se hacían con el dinero narco.

En el fútbol, Santino estaba ligado a un sector de la hinchada de Rosario Central . En enero de 2025, tres meses después del crimen del barra Andrés “Pillín” Bracamonte , Alvarado apareció en un ritual de los barras, que es la quema de las banderas -cuando hay cambios en el mando del núcleo duro de la hinchada- y en una cena en el club que sirvió para mostrar una nueva etapa.

Tras elevar su perfil, la familia Alvarado empezó a recibir amenazas. Rosa Capuano, expareja de Esteban Lindor Alvarado y madre de Santino, fue quien recibió una de las amenazas: si no pagaba 300 mil dólares, iban a matar a alguno de sus hijos. Tiene dos, Santino y una mujer.

Fuente: TN