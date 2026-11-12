MADARIAGA: Se llevaron un lavarropas y un rifle de aire comprimido en diferenches hechos

MADARIAGA

Dos hechos delictivos fueron denunciados en los últimos días en General Madariaga. En uno de ellos, delincuentes ingresaron a una vivienda sin habitantes y se llevaron un rifle de aire comprimido, mientras que en otro sustrajeron un lavarropas de una propiedad ubicada en la zona de Rivadavia y José Ingenieros.





El primero de los episodios fue advertido por una mujer que se acercó a la vivienda de sus tíos, quienes residen en Bahía Blanca y no concurrían al inmueble desde abril. Al llegar, constató que una ventana de dos hojas, ubicada en la parte trasera de la propiedad, tenía los vidrios rotos y que faltaba un rifle de aire comprimido marca Gamo.





El segundo hecho ocurrió en una vivienda de Rivadavia y José Ingenieros. Según la declaración, alrededor de las 8 de la mañana, una mujer que trabaja cuidando a una señora de 86 años se dirigió al lavadero ubicado en la parte trasera de la propiedad y descubrió el faltante de un lavarropas.





Se trata de un equipo semiautomático marca Patrick, con capacidad de cinco kilos. La cuidadora manifestó que lo había visto por última vez el 7 de noviembre, alrededor de las 20, y estimó su valor en 176.000 pesos.