Un policía se tiró sobre una pareja y la derribó mientras intentaban escapar en moto de un control de tránsito

Un operativo de control realizado durante la madrugada del domingo en Mar del Plata derivó en una temeraria acción de un policía , quien embistió a dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta mientras intentaban eludir a las autoridades. El incidente quedó grabado y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

De acuerdo con medios locales, todo comenzó a raíz de un despliegue de seguridad que formaba parte de las medidas en la zona costera para prevenir y disuadir caravanas que fueron convocadas a un evento irregular por la festividad de Halloween ,promocionado en redes como la "Rodada del terror".

Según se distingue en los videos grabados por peatones , el conductor de la motocicleta intentó continuar su marcha por una rampa para evadir el puesto de control junto a su acompañante.

En ese momento, uno de los policías presentes se interpuso en la trayectoria del vehículo y les dio un topetazo.

Durante el operativo en la zona, el procedimiento terminó con 17 motos secuestradas por falta de documentación y maniobras peligrosas , entre ellas la que conducían los protagonistas de este hecho.

Tras recibir el golpe, ambos ocupantes perdieron el equilibrio y terminaron tendidos sobre el asfalto. Segundos después, uno intentaba reincorporar el rodado, mientras el otro era reducido de inmediato.

El diario Época aseguró que, luego de la intervención y detención del conductor de la moto , algunos de los motociclistas presentes, autoconvocados para la caravana, comenzaron a arrojar piedras con gomeras en contra de los policías. Del otro lado, respondieron con disparos realizados con sus armas de aire comprimido para disuadir los ataques.

Cuando nombramos a la “Patrulla Municipal”, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término. Quiero llevar tranquilidad sobre el estado del agente L.M. : me comuniqué con él y está en óptimas condiciones. Me… pic.twitter.com/RmqiJgiI7b

Tras la difusión de las imágenes, el intendente de General Pueyrredon , Guillermo Montenegro , se pronunció en sus redes sociales en apoyo al accionar de las fuerzas de seguridad.

Además, aseguró haberse comunicado con el policía que protagonizó la detención: "Me comuniqué con él y está en óptimas condiciones . Me transmitió su convencimiento de que es por acá y de que no hay que aflojar", escribió el jefe comunal.

Fuente: Clarín