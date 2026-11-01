Hallan muertos a escopetazos a un empresario y a su esposa en su casa: investigan si hubo un pacto suicida

Eran cerca de las 3.40 de la madrugada del domingo cuando la Policía llegó a la casa de la calle De las Naciones al 1500, en la localidad de Esperanza , la cabecera del departamento Las Colonias, en el centro-este de la provincia de Santa Fe .

Al ingresar se encontraron con un cuadro horroroso: estaban los cadáveres de los dueños de la propiedad, un matrimonio. Al lado de ellos, una escopeta.

Los investigadores creen que Marcelo Ricardo Cantoni, de 73 años , asesinó a su esposa, Nora Beatriz Nadalutti (68) , y luego se suicidó con la misma arma.

Cantoni era un reconocido empresario de la ciudad, dueño de un negocio líder en montaje de tanques industriales para almacenar líquido (petróleo, nafta, aceite y derivados de la petroquímica), con presencia en distintos puntos del país y también en el exterior.

Así presentaba su empresa el hombre que fue hallado muerto en Esperanza, Santa Fe

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es si se trató de un posible pacto suicida. La mujer padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Y, según las versiones, el hombre también estaba enfermo.

A cargo del expediente se encuentra el fiscal Alejandro Benítez, de la Unidad Fiscal de Las Colonias, quien dispuso que la División Científica Forense haga las pericias en la casa.

Lo que deberán establecer es cómo se produjeron los disparos, en qué secuencia ocurrieron los hechos y cuáles fueron las circunstancias que rodearon las muertes.

El 10 de octubre de 2020, en el country Martindale, en Presidente Derqui, partido de Pilar, el empresario Jorge Neuss (72) asesinó a su esposa, Silvia Saravia (69) , y se suicidó.

Si bien en un primer momento en el entorno familiar se deslizó la posibilidad de un pacto suicida (debido a un cáncer que atravesaba el hombre), la investigación judicial caratuló y confirmó el hecho como un femicidio seguido de suicidio.

Ese día Silvia salió a la mañana. Las empleadas domésticas la vieron regresar y subir a su cuarto, donde su marido había desayunado como solía hacer.

Una de esas mujeres declaró haber escuchado los tiros y subió a la habitación, pero se encontró con que la puerta estaba cerrada con traba y nadie contestaba desde adentro. Entonces llamó a uno de los hijos que tiene su casa en el mismo country.

Patricio, uno de los cuatro hijos de la pareja, fue el que logró tirar la puerta y vio la escena del crimen. Llamó a la Policía, a la ambulancia y a sus hermanos.

Ninguno de ellos declaró poder encontrarle una explicación a lo que ocurrió y coincidieron en que no había conflictos ni peleas , ni antecedentes de violencia de género, y que sus padres se llevaban bien.

Fuente: Clarín