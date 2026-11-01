Horror en Chaco: encuentran muertos a cuatro niños y a una mujer en una casa incendiada y detuvieron a su pareja

Un macabro hallazgo se llevó a cabo este domingo en una precaria vivienda de la ciudad de Quitilipi , en Chaco . Allí, una mujer y tres niños fueron encontrados muertos en una casa incendiada, mientras que un bebé murió al llegar al hospital . La Policía detuvo a un hombre, la pareja de la víctima de 22 años y padre de dos de los niños calcinados.

El hecho ocurrió en horas de la mañana en un inmueble ubicado en Islas Malvinas al 1200. Allí ocurrió un incendio que provocó las muertes y que al arribar la policía ya había calcinado gran parte de la propiedad.

Fuera de la vivienda encontraron a un hombre de 25 años , desvanecido e inconsciente, quien sería la pareja de la mujer que murió dentro de la vivienda.

Además, los policías encontraron un bebé de seis meses en brazos de su abuela paterna, pero que murió al llegar al hospital.

Dentro de la vivienda, los policías hallaron los cuerpos de Rocío Aranda (22), de su hijo Franco Aranda (4) y de sus sobrinos, Adriana Barrios (5) y Bruno Barrios (4).

El hombre hallado fuera de la propiedad fue examinado por los médicos y le diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda. Además, tenía lesiones en la zona cervical y signos de intoxicación con drogas.

Al recibir toda la información de la causa, caratulada como supuesto homicidio , el fiscal subrogante de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, Gustavo Valero, ordenó la detención del hombre y la realización de las autopsias para todas las víctimas.

El hombre fue atendido en el hospital y cuando reciba el alta será alojado en la Comisaría de Machagai mientras avanza la investigación.

Durante las pericias se secuestraron tres teléfonos celulares, un cuchillo de cocina de 27 centímetros con sangre, un encendedor, dos tramos de soga y un fragmento de sábana con manchas rojizas.

Los exámenes realizados a los tres niños que estaban en la vivienda mostraron que tenían cortes en el cuello , además de quemaduras en distintas partes del cuerpo.

En tanto, la mujer presentaba "una escoriación en la región lumbar" y el bebé, quien murió al llegar al hospital local, presentó "livideces en las zonas del cuello y dorsal" , informaron las autoridades.

Fuente: Clarín