Crimen de la pareja en Misiones: buscan a los asesinos entre los clientes que les debían dinero

La Policía de Misiones busca a los asesinos de la pareja de comerciantes de Oberá entre los clientes que aún no habían cancelado sus compras.

Las víctimas tenían acreencias por más de 50 millones de pesos y la noche anterior a ser hallados sin vida en una zona rural, les dijeron a sus familiares que iban a cobrar una cuenta.

Los agentes de la Dirección Homicidios y la Unidad Regional trabajan sobre la documentación comercial hallada en la vivienda de las víctimas y las sospechas principales recaen sobre un ex agente de la Policía que ya tiene antecedentes por defraudaciones y estafas.

La pareja de ese hombre figura entre las personas que mantenían abultadas deudas con Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamila Gritzmacher (29).

La identidad de esa mujer no sólo aparece en los documentos hallados en la vivienda de las víctimas, sino también en un papel totalmente destrozado que fue hallado por una mujer al costado del camino de ingreso a la Picada Sargento Cabral, a unos 300 metros del auto de la pareja asesinada.

Con apoyo de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (SAIC) y Cibercrimen, el juez de Instrucción Diego Lafatta allanó la propiedad del ex policía, donde se secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados, principalmente para establecer si estuvieron en la misma zona donde se cometió el doble homicidio.

El operativo judicial se realizó en el barrio Villa Mousquere de Oberá, en cercanías del Hospital Samic, y las sospechas vuelven a posarse sobre una persona que ya fue demorada por algunas horas y luego liberado ante la ausencia de pruebas.

El sábado último, la Policía volvió a rastrillar la escena del crimen en un desesperado intento por hallar el teléfono de Gritzmacher. Las pericias permitieron establecer que el aparato habría sido descartado en la zona.

Un resultado preliminar de la autopsia fue elevado a los investigadores. Schulz presentaba cortes en los brazos y una profunda estocada en la zona cervical (región posterior del cuello), que le provocó la muerte en forma inmediata.

En la mujer, en tanto, los médicos forenses hallaron indicios de defensa : tenía cortes en las manos, cintura y cuello, además de una profunda lesión en la zona abdominal que afectó varios órganos.

El hecho de que Gritzmacher haya sido hallada tirada sobre el camino vecinal, al costado del Ford Fiesta Kinetic, hace sospechar a los investigadores que fue la última en ser asesinada y habría intentado escapar cuando comenzó el ataque.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el vehículo de la pareja ingresó al camino vecinal que conduce a Picada Sargento Cabral, en el municipio de Los Helechos, en la noche del miércoles, lo cual fue registrado por una cámara de seguridad de un establecimiento yerbatero.

Schultz y Gritzmacher fueron encontrados sin vida el jueves pasado -a las 7.30- por una cuadrilla de operarios municipales que ingresaba para realizar la recolección de residuos en la Picada.

En forma inmediata reportaron el hecho a la Policía, que en un primer momento comenzó a investigarlo como un femicidio seguido de suicidio.

En el asiento trasero del auto de los comerciantes se halló durmiendo a su hijo menor, un nene de dos años . El chico no presentaba lesiones y el hecho de que estuviera profundamente dormido hace suponer que había sido alimentado poco tiempo antes.

Horas después, tras confirmar con familiares que la relación de pareja era normal, se reorientó la investigación hacia un doble homicidio vinculado a deudas.

Por el hecho, la Policía había demorado en forma preventiva a dos hombres, uno de los cuales tenía un vínculo comercial con las víctimas, pero la falta de pruebas obligó al juez Lafatta a dejar en libertad a ambos.

Fuente: Clarín