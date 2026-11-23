Este domingo a la noche, en pleno festejo por el aniversario de la localidad bonaerense de Ezpeleta , en el municipio de Quilmes , la explosión e incendio en un local de comidas opacaron la conmemoración. Por el hecho, que generó impacto entre los presentes a tan solo dos semanas de que ocurriera un hecho similar y fatal en Remedios de Escalada, hubo al menos siete heridos , uno de ellos, el responsable del comercio, en grave estado .

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense informaron, ante la consulta de LA NACION , que se estableció que Nahuel Aguilar, a cargo del local, “se encontraba cambiando una garrafa de gas” y que “ese fue el motivo de la explosión” .

El estallido tuvo lugar en una rotisería ubicada en la avenida Centenario al 5200, casi Bogotá, alrededor de las 22, cuando comenzaba a cantar el grupo de cumbia Los Leales en un escenario. Al lugar, que había abierto al público hacía alrededor de una semana según los vecinos, fueron convocados de manera urgente los cuatro cuarteles de Bomberos Voluntarios del distrito: Solano, La Florida, Bernal y Quilmes, que trabajaron para controlar el incendio.

La víctima más grave resultó ser Aguilar, de 32 años . El comerciante sufrió quemaduras en alrededor del 90% del cuerpo y fue trasladado al Hospital de Quilmes , donde permanecía internado con pronóstico reservado e intubado debido a la inhalación de monóxido de carbono , indicaron las fuentes a LA NACION.

Al mismo centro de salud fueron derivados una joven de 19 años, con una quemadura en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho que requería sutura, y su hermano, que presentaba un corte en la pierna izquierda y lesiones leves, todo según consignaron medios locales.

Una joven de 22 años , en tanto, tuvo que ser trasladada a un centro de salud por tener astillas de vidrio en un ojo, una herida en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa . Además, una mujer de 73 años fue trasladada a la Clínica Santa Clara.

Entre los heridos por el estallido hubo además una menor de alrededor de 11 años porque sufrió un corte en el cuero cabelludo . En su caso, fueron sus padres quienes la llevaron por sus propios medios a un centro asistencial. Otra mujer fue atendida en el lugar por un leve zumbido en el oído, aunque en su caso no necesitó traslado. Con el correr de las horas, las fuentes consultadas indicaron que todos los heridos con escoriaciones y lesiones menores fueron dados de alta .

“El espectáculo se suspendió y se evacuó el sector para facilitar el operativo de emergencia. Se instalaron vallados para delimitar y asegurar el área afectada, se estableció un cordón de seguridad para facilitar el ingreso y egreso de las ambulancias y se implementó un cordón sanitario para el traslado de las personas heridas”, indicaron desde el Municipio ante la consulta de LA NACION .

Hasta el momento, la causa de la explosión no fue establecida . El siniestro se encuentra bajo investigación e interviene la Fiscalía N22, que caratuló el caso como lesiones culposas y quien se encuentra realizando el peritaje correspondiente para determinar las causas del hecho, agregaron las fuentes consultadas.

En principio, los peritos intentarán determinar si, como circuló en las primeras versiones, hubo algún problema con la manipulación del cambio de garrafas que habría provocado la explosión .

“Eran tremendas las llamaradas. Se veía mucho fuego. Dicen que el hombre que está más grave era alguien que trabajaba en el local, que quedó medio acorralado y solo pudo salir cuando lo ayudó un amigo. Lo vieron corriendo en llamas” , recordó, en diálogo con LN+ , un vecino que vive enfrente del comercio incinerado. Al momento del incidente, había decenas de personas, con muchas familias y niños, participando del festejo.

Algunos de los presentes arrojaron agua con las botellas que tenían a mano para intentar colaborar. Otro vecino de Ezpeleta dijo a TN que el incidente habría sido provocado por “dos garrafas” y “voló un tubo” de gran magnitud en ese momento .

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, había encabezado este domingo el inicio de los festejos por el 154.º aniversario de Ezpeleta con el tradicional izamiento de la bandera en la Plaza San Martín, en Yrigoyen y Carbonari, frente a la estación ferroviaria del ramal Roca.

Fuente: La Nación