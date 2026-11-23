El consejo de administración de Nvidia anunció el lunes el regreso de Jensen Huang a la dirección ejecutiva y a la presidencia de la compañía . Luego de conocerse la noticia, las acciones del gigante tecnológico subieron en el premarket y a las 11.45 cotizaban a US$ 161.63 , casi un 30% arriba del cierre anterior.

En un comunicado, la junta directiva señaló que, tras mantener varias conversaciones con Huang, quedó conforme con su franqueza y su capacidad de liderazgo de la compañía . “La Junta Directiva cree que Jensen es la persona idónea para dirigir NVIDIA, y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes ”, declaró el presidente de la junta, Harvey C. Jones, en un comunicado el lunes, según informó AP.

La restitución de Huang al frente de Nvidia ocurre luego de que este protagonizara varios escándalos. Las relaciones extramatrimoniales que mantuvo el exCEO de Nvidia -una de ellas, con una presunta espía china- despertaron una polémica a su alrededor que finalmente terminó con su renuncia el 12 de noviembre . La dimisión provocó una turbulencia en los mercados globales, que llevó a que las acciones de la compañía cayeran abruptamente ese mismo día.

Hoy, con su retorno al frente de la compañía, los mercados reaccionaron positivamente. El mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la bienvenida a Huang en sus redes sociales y publicó: “El Consejo de Administración de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y apropiada de restituir a Jensen Huang como director ejecutivo. El Gobierno de Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a NVIDIA suponga algún riesgo para la seguridad nacional”.

Fuente: La Nación