Juana Viale viajó a El Salvador este fin de semana para cumplir con uno de sus objetivos: surfear en la costa del Pacífico . Bajo un clima tropical y arena oscura, la conductora se mostró en un modo deportista. Luego de sortear olas altas, se relajó con tragos y paseos por el pueblo playero .

En medio del reemplazo de Viale a su abuela Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha (eltrece) , la conductora se tomó unos días de descanso con amigos en el país centroamericano. Desde su cuenta de Instagram añadió videos y fotos que resumen parte de su primera etapa del viaje .

Según contó, una hora después de haber arribado a Mizata, Viale se dirigió a un local de venta de tablas de surf y, después de elegir una, se atrevió a surfear junto a sus amigos.

“Como que no entiendo bien, me bajé del avión . De repente una tabla, de repente una mega quilla, de repente todo mega”, pronunció la conductora mientras preparaba los elementos para salir a la playa El Tunco.

“Estoy feliz. No puedo creer que llegué hace una hora y media y ya tengo tabla” , añadió Viale previo a sumergirse en el agua. Acto seguido, se la pudo ver en diferentes escenas mientras surfeaba olas grandes frente a acantilados rocosos con una orilla en parte cubierta de grava volcánica y en otra de arena .

“Mi primer día de surfing” , tituló el video Viale. “Increíble” , definió la experiencia y cerró: “Lo logré” . En las siguientes fotos se pudo ver a la nieta de Legrand con sus amigos tomando tragos en Nawi Beach. “ Happy people having fun en El Salvador (Gente feliz divirtiéndose en El Salvador)” , indicó.

Por último, Viale subió un video de la tarde del domingo mientras camina por la costa en dirección al agua. Esa escena fue musicalizada con la canción “Delirium” de Gorillaz. Para la ocasión vistió un traje de baño turquesa y un piluso blanco con rayas rojas .

En un reel que compartió este lunes por la mañana con sus seguidores, la conductora enseñó una ruta de viaje para llegar al pueblo donde está. “Estamos pasando los cinco túneles para ir a Mizata. Es increíblemente verde, que amo”, dijo y después hizo una mención previo a surfear: “Las olas están gigantes, súper cerronas. Voy a intentarlo, aunque sea una y luego... Agua de coco” . Tras unos minutos en el agua, reconoció: “Está re picante, no me pude meter, pero al menos, lo intenté” .

Fuente: La Nación