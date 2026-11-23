MADARIAGA: Se jugó el superclásico, pero la noticia estuvo en las tribunas: una viga se quebró y hubo heridos

MADARIAGA

El estadio Francisco Alcuaz fue escenario de una nueva edición del superclásico del fútbol madariaguense entre El León y Juventud Unida. Hubo fuegos artificiales, mucho color en las tribunas y un empate 2 a 2 que tuvo dos golazos. Sin embargo, el hecho más preocupante de la jornada ocurrió fuera de la cancha.





Mientras se disputaba el encuentro de cuarta división, una de las vigas de concreto de la tribuna ubicada sobre la calle Uruguay cedió y se quebró, aparentemente por el peso y el deterioro acumulado con el paso de los años. Como consecuencia, siete personas cayeron desde el sector.





Una de ellas fue trasladada al Hospital Municipal para un control médico por una torcedura de tobillo. Otras personas concurrieron posteriormente al centro asistencial y presentaban golpes y raspones de carácter leve.





Tras lo ocurrido, la Secretaría de Deportes dispuso restringir el acceso al sector afectado y durante esta semana se realizará un relevamiento de las tribunas para evaluar el estado de las estructuras.





El episodio vuelve a poner el foco sobre las condiciones edilicias del estadio. La platea alta Adolfo Cuevas permanece cerrada desde hace algunos años por no contar con habilitación y ante la existencia de presuntas deficiencias estructurales.





En lo deportivo, el clásico terminó igualado 2 a 2. “Paco” Alderete abrió el marcador para El León a los 8 minutos del primer tiempo, Domínguez empató para Juventud a los 27 y un gol en contra de Vieytes volvió a poner en ventaja a la visita. Cuando parecía que El León se llevaba el triunfo, Mayer marcó a los 43 minutos del complemento con un potente remate al ángulo y selló el empate.





Una jornada que tuvo todos los condimentos de una fiesta futbolera, pero que terminó dejando una señal de alerta sobre la seguridad de las tribunas del Francisco Alcuaz.