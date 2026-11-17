Un ex campeón mundial de boxeo denunció que un madariaguense dejó sin terminar un tinglado y le reclama 18 mil dólares

ZONALES

Héctor “El Artillero” Velazco, referente del boxeo argentino y presidente del Club Deportivo, Social y Cultural Artillero de Villa Gesell, contó en una entrevista con “Informe Central”, por CNM Radio 93.3, que entregó el dinero para construir un espacio cubierto que nunca se concretó. Señaló a Alejandro Ponce, a quien identificó como responsable de los trabajos, y aseguró que cuenta con contratos certificados ante escribano y un reconocimiento de deuda. La obra debía ampliar las instalaciones de una institución que contiene a chicos de sectores vulnerables y que hoy tiene materiales acumulados sin poder utilizarlos.





Una situación que afecta directamente a una institución deportiva y social de Villa Gesell llegó a los micrófonos de “Informe Central”, el programa de CNM Radio 93.3, a través del testimonio de Héctor Javier Velazco, conocido en el ambiente del boxeo como “El Artillero”. El ex campeón mundial y actual presidente del Club Deportivo, Social y Cultural Artillero denunció que una persona contratada para construir un tinglado recibió dinero de la entidad, pero nunca inició los trabajos.





En diálogo con los conductores, Velasco explicó que el club nació hace 12 años y que, después de numerosas gestiones ante el Concejo Deliberante y el Municipio, consiguió un terreno donde pudo levantar su propia sede. La construcción actual, de aproximadamente 10 por 15 metros, funciona desde hace seis años y se encuentra en una zona humilde de Villa Gesell, junto al barrio La Esperanza y frente al barrio Las Praderas.





La institución desarrolla una tarea que excede ampliamente la actividad boxística. Allí concurren chicos que encuentran un espacio de contención, realizan actividades deportivas, reciben apoyo escolar y participan de un merendero. Además, Velazco anticipó que proyectaban poner en marcha una escuelita de oficios para brindarles herramientas y posibilidades de formación.





El problema, según relató durante la entrevista en CNM Radio, comenzó cuando buscaron ampliar las instalaciones con un tinglado que permitiera disponer de más superficie para las actividades. Para concretar esa obra contactó a Alejandro Ponce, un hombre de General Madariaga que, según explicó, se dedicaba a la construcción de tinglados.





Un dinero reunido durante años y una obra que nunca comenzó





Velazco sostuvo que el acuerdo quedó documentado mediante contratos firmados ante escribano público y que cuenta con un reconocimiento de deuda por 18.000 dólares. Según su relato, el dinero fue entregado para realizar la construcción, pero transcurrieron casi dos años sin que el trabajo comenzara.





El presidente del club explicó que los fondos no provenían de un subsidio ni de una partida extraordinaria, sino del esfuerzo acumulado durante años. Desde 2014 y 2015, la institución organizó rifas, peñas, ventas y distintas actividades para reunir aportes de vecinos y colaboradores.





Durante la conversación con “Informe Central”, expresó especialmente su indignación porque, según dijo, muchas de las personas que colaboraron son familias humildes que hicieron aportes pequeños para que los chicos pudieran contar con mejores instalaciones.





“Es terrible ver cómo venían y colaboraban. La gente que menos tiene parece que es la que más da”, manifestó. También remarcó que esa situación hace todavía más doloroso lo ocurrido, porque el dinero comprometido representaba el esfuerzo de toda una comunidad.





Las explicaciones y las promesas que, según denuncia, nunca se cumplieron





Consultado por los motivos que le daba Ponce para postergar el comienzo de la obra, enumeró distintas explicaciones que recibió durante estos dos años. Mencionó inicialmente el fallecimiento de un familiar, luego una separación personal y posteriormente un supuesto problema relacionado con el robo de una máquina.





Más adelante, el constructor habría comprometido el inicio de los trabajos para mayo de este año, pero esa fecha tampoco se cumplió. Según el presidente del club, las respuestas continuaron con nuevas promesas: que comenzaría el sábado, que lo haría la semana siguiente o que necesitaba algunos días más para reunir dinero y comprar los materiales.





“Todos los días me dice: el lunes te empiezo, la semana que viene, dame 15 días, dame 10 días, dame un mes”, contó. Aseguró que conserva mensajes y audios de esas conversaciones y que ya perdió la confianza en que el compromiso pueda cumplirse.





También relató que viajó a Madariaga para reunirse con Ponce. Según su versión, en esa oportunidad el hombre le mostró materiales y un galpón donde supuestamente estaban los elementos destinados a la construcción. Sin embargo, posteriormente habría comprobado que el lugar era alquilado y que el responsable ya no se encontraba allí.





Las chapas están en el club, pero no pueden utilizarse





Uno de los aspectos más preocupantes de la situación es que el proyecto tenía materiales disponibles. Velasco explicó que el Gobierno de la Provincia había entregado las chapas para el tinglado y que también contaban con tirantes, por lo que agradeció expresamente ese acompañamiento.





Sin embargo, esos elementos permanecen almacenados dentro de las instalaciones actuales, que tienen unos 150 metros cuadrados cubiertos. Según describió, una parte importante del espacio está ocupada por las chapas y los materiales que deberían utilizarse en la ampliación.





La falta del tinglado también tuvo consecuencias concretas en el funcionamiento cotidiano. El club cuenta con un ring y otros elementos deportivos, pero la acumulación de materiales redujo todavía más la superficie disponible. Velazco señaló que llegaron a tener tantos chicos interesados en participar que, con apenas diez, el lugar ya quedaba prácticamente sin espacio.





“Nos arruinó muchas cosas”, expresó durante la comunicación. Explicó que la institución perdió la posibilidad de recibir a más chicos y desarrollar otras actividades que estaban previstas.





La búsqueda de asesoramiento legal y el pedido de colaboración





El dirigente contó que ya consultó con distintos abogados, envió cartas documento y comenzó a analizar los pasos legales para reclamar el cumplimiento de lo acordado o recuperar el dinero. Su preocupación es que el tiempo transcurrido complique las posibilidades de avanzar y que los costos de iniciar una demanda representen una carga difícil de afrontar para una institución de recursos limitados.





Por eso, durante la entrevista con CNM Radio 93.3, pidió que profesionales de Madariaga que conozcan el caso y estén dispuestos a intervenir puedan ponerse en contacto con el club. Aclaró que necesita asesoramiento para encaminar el reclamo y evitar que la situación termine generando nuevas pérdidas.





Velazco también explicó que decidió hacer público el conflicto para que los colaboradores y las familias que concurren a la institución conozcan lo sucedido. Según manifestó, suele mostrarles la documentación y los mensajes que conserva para explicar por qué la ampliación todavía no se concretó.





En ese sentido, pidió que su denuncia no sea interpretada como una crítica a toda la comunidad de Madariaga, localidad con la que mantiene vínculos y afectos. Sus cuestionamientos están dirigidos específicamente a la persona a la que atribuye el incumplimiento.





Un club que necesita recuperar su proyecto





Hacia el final de la charla en “Informe Central”, el ex boxeador volvió a poner el foco en lo que representa el club para los chicos de la zona. Insistió en que el tinglado no era simplemente una obra edilicia, sino una posibilidad de ampliar la contención social, deportiva y educativa que brinda la institución.





Incluso contó que había pensado en llamar al futuro espacio “Estadio Familia Maradona”, luego de que un integrante de la familia Maradona visitara el club durante el verano pasado y manifestara su interés por el proyecto. La intención era organizar allí exhibiciones y actividades deportivas una vez finalizada la construcción.





“Lamentablemente, todavía no terminamos el tinglado”, expresó.





Velazco cerró la comunicación agradeciendo el espacio y expresó su deseo de que, en una próxima oportunidad, pueda volver a hablar con CNM Radio para anunciar que la obra finalmente se encuentra terminada y en funcionamiento.