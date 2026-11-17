Una familia de Mar del Plata contrató la construcción de una casa prefabricada de 45 metros cuadrados, con tres dormitorios, pero recibió una vivienda de apenas 39,06 metros cuadrados , con filtraciones, paredes inestables y graves problemas de terminación, que no reunía las condiciones necesarias de seguridad y habitabilidad.

El conflicto llegó a la Justicia después de que los propietarios tuvieran que abandonar la casa y alquilar otra. El Juzgado Civil y Comercial N.º 1 de Mar del Plata condenó al responsable de la obra a pagar $9.590.00 y US$3.562,50, más intereses , además de una suma adicional por dirección de obra que deberá determinarse posteriormente.

La historia comenzó el 18 de julio de 2020. El proyecto contemplaba una vivienda de 45 metros cuadrados distribuidos en tres dormitorios, cocina-comedor y baño , además de ventanas, puertas, instalaciones y terminaciones. El precio acordado fue de $540.000, financiado mediante un anticipo y cuotas.

La empresa debía completar los trabajos en 60 días . Sin embargo, la obra se demoró y la familia terminó mudándose a principios de noviembre de 2020 porque había vencido el contrato de alquiler de su vivienda anterior.

Al ingresar, todavía faltaban trabajos de pintura, masillado y terminaciones exteriores. Poco después comenzaron las filtraciones de agua, que también afectaron la propiedad ubicada en la planta baja.

Como los reclamos no consiguieron resolver los problemas, en marzo de 2021 la familia abandonó la construcción y tuvo que alquilar otra vivienda .

Durante el juicio, un ingeniero inspeccionó la propiedad y comprobó que la superficie construida era de 39,06 metros cuadrados , casi seis menos de los prometidos.

Pero esa diferencia no fue el único incumplimiento . El especialista detectó tabiques que se movían con solo empujarlos, ventanas y puertas deformadas, filtraciones por distintos sectores y ausencia de aislación térmica.

También identificó problemas en las instalaciones de gas y desagües cloacales, materiales de baja calidad y trabajos incompletos.

La pericia concluyó que los defectos comprometían la seguridad de los huéspedes y exigían una intervención profunda , con desmontaje de revestimientos, reparación de instalaciones y reconstrucción de distintos componentes.

El demandado negó las deficiencias y sostuvo que el comprador había dejado de pagar parte del contrato. Sin embargo, el juez consideró que la gravedad de los defectos justificaba la suspensión de las cuotas pendientes , porque la obra no cumplía con las condiciones comprometidas.

La sentencia reconoció que el incumplimiento de las condiciones pactadas había provocado perjuicios económicos y personales. La condena se distribuyó de la siguiente manera:

El juez también reconoció el costo de contratar un profesional para dirigir los trabajos de reconstrucción, aunque su monto será determinado durante la ejecución de la sentencia .

La resolución de primera instancia dispone que los importes deberán abonarse dentro de los diez días posteriores a que quede firme , con los intereses correspondientes.

Fuente: TN