Una adolescente de 13 años acusó a su compañero de crear fotos de ella desnuda usando inteligencia artificial . La chica encontró las imágenes en su celular, le avisó a su mamá y la mujer radicó la denuncia ante la Fiscalía.

El caso sucedió en el Colegio Provincial de Educación Media N° 12 de Neuquén . Ambos menores asisten al primer año de secundario y, por temor, la madre de la adolescente pidió que le garanticen una vacante en otra escuela para el próximo año.

Según contó la mujer, su hija tenía una relación de amistad muy cercana con su compañero, de 14 años, al tal punto de que compartían las claves de sus celulares. Un día, la joven revisó la galería de imágenes y encontró una foto de ella desnuda de la cintura para arriba .

A partir del hallazgo, la joven le contó a su mamá y juntas iniciaron el reclamo en la institución. “No recibí ninguna respuesta” , aseguró Alejandra en diálogo con LM Neuquén . Fue entonces que decidió presentarse en la fiscalía para denunciarlo penalmente.

“En la escuela no circuló, pero no sabemos si él pudo haberla subido a alguna página o a dónde la mandó”, expresó la mujer. También reveló que en el celular del joven había fotos de otras menores .

A partir de esta situación, la adolescente no quiere volver al colegio. “Mi hija me pide que la lleve a un psicólogo y no estoy recibiendo respuesta de nadie. Nadie me ofreció asistencia después de todo lo que pasó ”, cuestionó Alejandra.

En ese sentido, contó que mantuvo una reunión con la ministra de Educación, Soledad Martínez, quien le preguntó por qué la joven no quería volver al CPEM 12.

Según su relato, durante ese encuentro le dijeron que iban a “trabajar sobre la situación” y que el lunes siguiente se comunicarían para informarle qué decisión habían tomado. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no había recibido una respuesta concreta sobre la posibilidad de garantizarle una vacante en otra institución.

“ Yo quiero que la cambien de escuela. Está mal psicológicamente y no quiere volver. No me pueden tener desde ahora hasta febrero esperando para saber en qué escuela la van a recibir”, reclamó.

Fuente: TN