Un DT insultó e increpó a un periodista durante una conferencia tras la derrota de su equipo en Perú

El entrenador español Javier Rabanal protagonizó un fuerte enfrentamiento con un periodista durante la conferencia de prensa posterior a la derrota de Cusco FC frente a Sport Boys. La discusión fue subiendo de tono hasta que el técnico abandonó su lugar para dirigirse hacia el reportero e increparlo. La situación obligó a la intervención de otras personas para evitar que el conflicto pasara a mayores.

El episodio ocurrió después de la caída por 1 a 0 de Cusco FC como local , en un encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Liga 1 de Perú. El resultado profundizó el momento irregular que atraviesa el equipo dirigido por Rabanal. Si bien se mantiene quinto en la tabla anual y conserva posibilidades de clasificarse a la Copa Sudamericana 2027, perdió tres de sus últimos cinco partidos y ocupa el décimo puesto en el torneo Clausura.

En ese contexto, durante la rueda de prensa, uno de los periodistas presentes cuestionó el planteo futbolístico del entrenador y le preguntó por las tareas que desarrolla el plantel durante los entrenamientos. “¿Cuál es el trabajo que hace usted en la semana? No he visto mucho patear de afuera. Una, dos o tres veces. ¿Qué trabajo táctico emplea usted?” , planteó el reportero.

La respuesta de Rabanal fue inmediata y estuvo marcada por el enojo. “El trabajo mío es que usted vea el fútbol con los ojos abiertos. Ese es mi trabajo, usted ve el fútbol con los ojos cerrados. Sea respetuoso cuando hace las preguntas” , contestó el técnico, que cuestionó tanto el contenido como el tono de la consulta.

Lejos de terminar la discusión, el español profundizó sus críticas y aseguró que el

Luego, insistió en su cuestionamiento: “Usted no ha ido nunca. No ha visto un solo entrenamiento de mi equipo. Habla usted desde la ignorancia. No me falte el respeto” .

El intercambio derivó en una discusión con insultos de ambos lados. “No me esté levantando la voz. Ignorante de mierda” , disparó Rabanal. El periodista respondió: “Usted será un ignorante” .

Finalmente, el entrenador se levantó y abandonó la conferencia de prensa. Sin embargo, antes de retirarse, se acercó al periodista con la intención de increparlo , lo que motivó la intervención de terceros para separarlos y evitar una confrontación física.

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Fuente: La Nación