Julieta Prandi apuntó contra Juana Viale por haberse burlado de su separación: “No encuentro autoridad moral para que opine”

Tras dos semanas de descanso, Julieta Prandi volvió a trabajar. Antes de ingresar a la radio, la conductora de Sarasa contó cómo está transitando su separación de Emanuel Ortega y apuntó contra quienes opinaron sobre su ruptura , como Juan Alberto Mateyko y Juana Viale.

“¡Cuánta gente! ¿Estaban todos entusiasmados por mi vuelta a la radio?”, dijo la modelo con tono irónico al ver a toda la prensa esperándola en el lugar. Enseguida, reveló cómo está atravesando este difícil momento personal. “Estoy contenta de volver a mi trabajo, a la radio que es algo que me hace sentir feliz”, expresó. Tras aclarar que es una etapa para reencontrarse consigo misma, Prandi advirtió que se siente “como cualquier persona que se separa después de seis años”. “Fue una relación importante, donde vivimos de todo. Y bueno, el duelo a todo el mundo le duele. Así que estamos en eso” , agregó.

“Se especularon muchas cosas... ¿Cuál fue la verdad?”, preguntó Alejandro Guatti de Intrusos . “Sí, no me importa lo que se especuló. No tengo porqué explicar. Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo, nada más” , aclaró tajante mientras advirtió que no iba a dar detalle sobre si hubo una nueva charla con su ex. “Es mi vida privada. Estoy separada, no hay mucho más para agregar. Ya especularon durante semanas, ya está”, lanzó.

Cuando los cronistas le preguntaron si había visto los posteos de Josefina Lynch, la supuesta tercera en discordia, la conductora ironizó: “Me importa nada, me importa nada”. El mismo criterio tuvo para opinar de los familiares o amigos del músico que salieron a opinar sobre su ruptura: “ Creo que las parejas son de a dos, todo el resto es periferia” . Y enseguida remarcó: “No me importa lo que diga nadie. Lo que pasa dentro de una pareja lo conocen dos personas, nadie tiene ninguna autoridad para salir a opinar de qué pasó, qué no pasó, qué se dijo, qué no se dijo, cuál era el acuerdo, cuál no era el acuerdo. La verdad, está de más que todo el mundo salga a opinar, cada uno debería llamarse a silencio” , dijo.

Prandi no solo se refería a los dichos de Julieta e India Ortega, sino a los de Juan Alberto Mateyko, íntimo amigo del clan Ortega, que salió a cuestionar que la actriz haya comunicado su separación en redes sociales: “También, no merece ni opinión. Mateyko no merece ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad merece mi más profunda lástima” , disparó.

Tras contar que aún no inició el proceso legal de divorcio, la actriz aseguró que muy pronto lo hará y aclaró que las decisiones que tomen de ahora en más con Emanuel son “puertas adentro”. “Me separé, estoy transitando mi duelo, volviendo a trabajar. Estoy feliz de volver a trabajar. Me parece que todos los que salen a opinar, a tergiversar, a especular están completamente desubicados ”, remarcó.

Prandi también se refería a Juana Viale, quien en su programa opinó sobre el “gastadero” de casarse para separarse apenas 27 días después y bromeó diciendo que al menos ella dura un poco más en sus relaciones. “Voy a repetir mis palabras: todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena. Me da lástima. No encuentro autoridad moral para que opine de mí, ni de mi persona ni de Emanuel ”, lanzó furiosa.

Su familia, en especial sus padres y sus hijos, y sus amigos, entre los que mencionó a Mariano Peluffo [su compañero de radio] y Sebastián Waizer, quien la acompañó tres días a Brasil en lo que iba a ser su luna de miel, son su gran contención en estos momentos. Su trabajo también, ese que según sus propios dichos, la salvó “incluso en situaciones mucho peores que estas”.

Tras agradecer los mensajes de apoyo que recibió durante estos días, Julieta pidió que la dejen transitar este duelo “en paz”. “No tengo ganas de aclarar nada porque está todo más que claro para mí. Eso es de puertas para adentro y algo que tenemos que hablar él y yo, nadie más”, dijo sobre si está abierta al diálogo con su ex. Respecto a las declaraciones del músico en los medios, admitió: “Todo me sorprendió. En esta semana me sorprendieron muchísimas cosas pero ya está”.

Fuente: La Nación