Un camastro de juncos, la escena donde creen que mataron la maestra Nancy Godoy en Corrientes

La Justicia de Corrientes cree haber dado con el lugar donde fue asesinada la docente rural Nancy Estela Godoy (52) en la estancia El Malezal, cerca de Esquina.

El fiscal Javier Mosquera señaló este lunes que a unos diez metros del lugar donde apareció el cuerpo se detectó “un camastro” de juncos y el rastrillaje realizado bajo las plantas acuáticas de los alrededores permitió recuperar más ropas, una hebilla y una mano que faltaba del cuerpo de la maestra.

Mosquera explicó que el hallazgo fue posible por la disminución del nivel del agua en la zona.

“Estamos casi seguros que es la escena primaria” del hecho, detalló en una entrevista con Radio Sudamericana.

El fiscal sostuvo que el viernes volvieron a la zona donde se hallaron los restos de Nancy y se realizó un nuevo rastrillaje que les "permitió encontrar una especie de camastro hecho con juncos ”.

Graficó que “era algo casi circular, con la vegetación aplastada”, lo que llamó la atención de los investigadores que ingresaron nuevamente a caballo.

Mosquera dijo que previamente se realizaron numerosos allanamientos y pericias para establecer el lugar del mortal ataque a Godoy, pero que todas dieron resultado negativo.

Tras detectar el lugar con los juncos aplastados, se dispuso un rastrillaje en el agua con una decena de policías. Bajo los camalotes y otras plantas acuáticas, a unos 40 o 50 centímetros de profundidad, los agentes encontraron una hebilla con cabellos que serían de la víctima, además de algunas prendas y la mano que faltaba.

“Este camastro está a unos diez o quince metros de donde fue descartado el cuerpo, pero tienen que entender que nos enfrentamos a una topografía cambiante. Es una zona de juncos y bañados muy cambiante”, indicó para justificar el hecho de no haber detectado esa anomalía en la vegetación cuando se encontró el cuerpo de la maestra, el pasado 28 de octubre.

Mosquera explicó que, al momento del crimen, el bañado tenía un nivel mucho mayor de agua y que el hallazgo de los restos de Godoy se dio en un contexto de descenso hídrico. “Es una zona que cambia día a día y eso también juega en contra de la investigación”, detalló.

En esa zona hay lugares “con mayor altura”, que no son anegados y habría sido allí donde se cometió el ataque a puñaladas de la maestra.

“Llevo quince años de fiscal y es la primera vez que veo algo tan cambiante y complicado para llegar a resultado final positivo”, afirmó Mosquera, aunque dejó en claro que “se tomaron muestras del camastro para enviar al Instituto Médico Forense” y así corroborar la que ya se da por hecho.

El fiscal aseguró que en los últimos días “hubo muchos avances” en la investigación, pero que aún faltan incorporar al legajo de investigación el resultado de las pericias telefónicas.

“Avanzamos a paso firme, pero hablar de esclarecimiento es muy aventurado ”, advirtió.

Sostuvo que los resultados de las pericias que se van a incorporar en los próximos días permitirán establecer la conducta de cada uno de los cinco detenidos que tiene el caso.

Nancy Estela Godoy había sido designada en agosto como docente de la Escuela Rural 626, que funcionaba en una zona conocida como El Malezal, dentro de la estancia El Curupí.

El 6 de octubre viajó desde Esquina hacia la escuela y se contactó con su familia por última vez al día siguiente.

La maestra debía retornar a su hogar ese fin de semana, pero Rosa Leguizamón, la baqueana que hacía parte del trayecto a caballo con Godoy, le habría dicho que ese fin de semana la camioneta de la estancia no iría a Esquina debido a las lluvias.

Ese viernes Rosa -junto a su marido, Nahuel Rojas- se dirigieron a Sauce para participar de la Fiesta del Mencho y retornaron recién el miércoles siguiente, constatando que la maestra no estaba. Fue esta mujer quien se comunicó con la familia para avisar de su desaparición.

El cuerpo de Nancy fue hallado recién el 28 de octubre. El Instituto Médico Forense estableció que había sufrido cortes y profundas estocadas en diferentes partes del cuerpo. Detallaron la amputación de una mano y no descartaron que haya sido víctima de un ataque sexual.

Por el crimen están detenidos Ireneo Zarza , capataz de la estancia; los peones Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas , acusados de ser coautores junto a Rosa Leguizamón .

Otro peón, Ernesto Ezequiel Bordón , en tanto, fue acusado de falso testimonio y también continúa con prisión preventiva.

Fuente: Clarín