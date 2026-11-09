El truco para acelerar el Wi-Fi cambiando una sola configuración del router

Una conexión Wi-Fi lenta no siempre significa que el proveedor de internet esté entregando menos velocidad de la contratada. En edificios y zonas con muchas viviendas, las redes inalámbricas cercanas pueden interferir entre sí y afectar la estabilidad de la conexión. Este problema suele ser evidente al mirar videos, realizar videollamadas, descargar archivos o jugar en línea.

Uno de los ajustes que puede ayudar a resolver ese inconveniente es cambiar el canal Wi-Fi del router. Los equipos transmiten en distintas frecuencias y canales. Cuando varios utilizan los mismos espacios, puede producirse una lentitud en el servicio. Elegir uno menos ocupado permite reducir las interferencias y mejorar el rendimiento.

A continuación, los pasos para identificar el canal y modificarlo.

Antes de modificar la configuración, conviene comprobar si la lentitud afecta a todos los dispositivos. Si una computadora conectada al router mediante un cable Ethernet funciona correctamente, pero los celulares y las notebooks tienen problemas, es posible que el inconveniente esté relacionado con la red inalámbrica.

Es útil realizar una prueba cerca del router y otra desde la habitación donde suele fallar la conexión. Si la velocidad mejora al acercarse, puede haber obstáculos o problemas de cobertura. Si el rendimiento es bajo incluso junto al equipo, la congestión del canal es una de las causas que se pueden investigar.

Para ingresar a la configuración, hay que conectarse a la red Wi-Fi o utilizar una computadora mediante un cable Ethernet. A continuación, se debe abrir un navegador y escribir la dirección de administración del equipo. En muchos routers se utilizan direcciones como 192.168.0.1 o 192.168.1.1, pero la dirección correcta depende del modelo y del proveedor.

Una vez abierta la página, el sistema solicitará un usuario y una contraseña. En algunos equipos, esos datos figuran en la etiqueta; en otros, fueron establecidos durante la instalación. No hay que confundir la clave de administración con la contraseña que se utiliza para conectarse al Wi-Fi.

Dentro del panel de administración, se sitúa una sección llamada Wireless, Wi-Fi, Red inalámbrica o Configuración inalámbrica. El nombre puede variar según el fabricante. En ese apartado suelen aparecer las bandas de frecuencia disponibles, como 2,4 GHz y 5 GHz. Si el router utiliza ambas, es posible que cada una tenga sus propios ajustes de canal.

La banda de 2,4 GHz tiene mayor alcance y atraviesa mejor las paredes, pero suele estar más congestionada. La de 5 GHz puede ofrecer mayor velocidad y menos interferencias, aunque su alcance es menor y la señal pierde intensidad con más facilidad al atravesar obstáculos.

El ajuste que se debe buscar es Canal o Channel. En la banda de 2,4 GHz, los canales 1, 6 y 11 son las alternativas habituales para reducir la superposición entre redes. Es necesario identificar cuál está menos ocupado en el entorno. Para hacerlo, se pueden utilizar herramientas de análisis de redes Wi-Fi que muestran los canales utilizados por los routers cercanos y la intensidad de sus señales.

Después de seleccionar el canal, se debe guardar la configuración. Algunos dispositivos podrían requerir de un reinicio para aplicar los cambios. Si el rendimiento empeora, se puede regresar a la configuración anterior o probar otro canal. No existe una opción que sea la mejor para todas las viviendas.

Muchos routers incluyen una alternativa llamada Auto, que permite al equipo seleccionar un canal según las condiciones de la red. En algunos modelos, esta función trabaja correctamente y evita que el usuario tenga que hacer ajustes manuales.

Si la conexión funciona bien, no es necesario modificarla. El cambio manual tiene sentido cuando se detectan interferencias, cortes frecuentes o una congestión persistente y se cuenta con información para elegir una alternativa mejor.

Cambiar el canal no aumenta la velocidad contratada ni corrige problemas de cobertura provocados por la distancia o las paredes. Sin embargo, si la lentitud se debe a interferencias entre redes cercanas, puede mejorar la estabilidad y hacer que la conexión responda mejor. Antes de cambiar el equipo o pagar por un plan superior, vale la pena comprobar si este ajuste resuelve el inconveniente.

Fuente: La Nación