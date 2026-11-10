Tras la derrota electoral de los republicanos, el vicepresidente de Trump suspendió su viaje a la Argentina

El vicepresidente estadounidense, James David Vance , suspendió su viaje programado a la Argentina para este mes , después de la derrota electoral del gobierno republicano de Donald Trump en las legislativas del martes pasado, aunque la visita podría reprogramarse para más adelante.

Vance tenía previsto llegar a Buenos Aires a fines de noviembre, en el marco de una gira por Colombia y Chile. Según supo Clarín de fuentes vinculadas al viaje, lo suspendió en su totalidad por “restricciones de índole interna”.

La visita no había sido anunciada oficialmente por la Casa Blanca, pero había trascendido y comenzado los preparativos en Buenos Aires.

El Partido Republicano sufrió una dura derrota electoral el martes de la semana pasada con la pérdida del control de la Cámara de Representantes y el Senado . El golpe fue especialmente duro para Vance porque los demócratas ganaron una banca en el Senado en el estado de Ohio, donde el vicepresidente se formó políticamente.

Oficialmente, desde la Cancillería argentina esgrimieron no tener "confirmación de si se realizará la visita o no", pero en países como Colombia , donde Vance tenía previsto llegar el 21 de noviembre, confirmaron que la gira se pospuso, al menos, por varias semanas.

En la embajada norteamericana en Buenos Aires, a cargo de Peter Lamelas, también se excusaron en dar una información concluyente: " no tenemos nada para decir de ese tema. Nunca hubo una comunicación oficial ".

Desde Colombia, el diario El Espectador, indicó que el alto funcionario norteamericano también habría cancelado su visita al país. Vance tenía previsto estar el 20 y 21 de noviembre en Bogotá y reunirse con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

En tanto, Radio Caracol aseguró que la embajada de Colombia en Washington fue informada de la reprogramación de todo el viaje a Latinoamérica de J.D. Vance, que incluía además del país cafetero, un recorrido por Chile, Argentina y República Dominicana.

Si bien la Casa Blanca no ha explicado los motivos de la cancelación de la gira del vicepresidente norteamericano, esa determinación estaría vinculada a la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término donde los demócratas ganaron mayoría en ambas cámaras del Parlamento.

El resultado electoral registrado el martes 2 de noviembre, en verdad, puso de manifiesto la denominada “ola azul” y alcanzó a estados de tradición conservadora como Texas, Kansas y Carolina del Sur. A la postre, constituyó una dura derrrota para el presidente norteamericano dado que gran parte del electorado le hizo sentir su malestar por la suba del costo de vida y su rígida política migratoria.

El propio Vance pareció hacer una mayor autocrítica que Donald Trump al atribuir la derrota electoral en el impacto de la guerra contra Irán , que ha generado cuestionamientos sobre la política exterior y las decisiones del mandatario y un aumento en los niveles de inflación por el incremento del precio del petróleo.

La visita de Vance por varios países latinoamericanos tenía por objetivo avanzar en el consenso de políticas de seguridad, de comercio y el vínculo de Venezuela con la región. Otro de los temas en discusión el llamado Escudo de las Américas, la iniciativa regional de seguridad de Trump, a la que Colombia por ahora no adhirió.

Fuente: Clarín