Murió Ximena de Tezanos Pinto, la famosa “vecina de arriba” de Cristina Kirchner

Ximena de Tezanos Pinto, quien se hizo conocida como la "vecina de arriba" de Cristina Kirchner por los críticos carteles que colgaba contra la ex mandataria en su departamento de Recoleta, falleció este martes a los 59 años tras afrontar una complicada enfermedad.

Tezanos Pinto, quien incluso había intentado sumarse a la Legislatura porteña por una lista liberal de la ciudad, había anunciado en 2025 que se encontraba cursando una grave enfermedad . En redes, se definía como una "Ciudadana de primera soberana de sus derechos, responsable de sus actos" y decía estar en contra de las "listas sábana".

La vecina de Recoleta se había hecho conocida por las banderas críticas al gobierno del Frente de Todos que desde 2021 desplegaba desde la ventana de su departamento de la calle Juncal y Uruguay, ubicado exactamente arriba de aquel en el que por entonces vivía Cristina Kirchner.

Aunque había iniciado con una banda negra en homenaje a los muertos de la pandemia, luego agregó un cartel cuando el número de fallecidos llegó a 100.000 . En 2022, también pasó por su balcón una bandera argentina con la leyenda "#estamos hartos" . Y, cuando en 2025 la Corte Suprema confirmó la condena a prisión de la expresidenta, volvió a la carga con una nueva bandera que reproducía la sentencia con la palabra "Condenada".

De Tezanos Pinto había revelado en 2025 la grave enfermedad que atravesaba y contó a través de un video en redes que había sanado de "de un cancer en estadio IV con metástasis en huesos y pulmones". "Lo que no te mata te hace más fuerte", había dicho en ese momento, con música de AC/DC de fondo.

"No temo partir, porque cada día me ocupo de lo que considero importante. Canto victoria porque sane una enfermedad que avanzaba a paso fulminante. Y espero que nuestra Argentina también sane, que podamos sacarnos de encima a la runfla de corruptos que nos parasitan", escribió unos meses después.

Sin embargo, en septiembre de este año confirmó que la enfermedad había vuelto, en un ácido comentario en respuesta a uno de sus detractores. Días después, le agradeció las palabras de aliento a uno de sus seguidores y le contó que andaba bien, adaptándose "a la nueva normalidad de convivir con una enfermedad crónica".

Tras conocerse la noticia, Macarena de Tezanos Pinto, hermana de la activista, la despidió con un mensaje en redes en el que sostuvo" Siempre fuiste fuerte, valiosa para nuestra vida". "Te amo y te honro. Te vamos a extrañar pero nos quedamos con muchas enseñanzas", agregó.

Por su parte, el abogado José Magioncalda , uno de los referentes de la agrupación política a la que se había acercado, la definió como una "luchadora valiente y generosa defensora de la República" . "No dudo que ya está con Dios, y que su ausencia física será ampliamente compensada con el gran ejemplo que nos deja", agregó.

Despido a mi querida amiga @XTezanosP . Luchadora valiente y generosa defensora de la República. No dudo que ya está con Dios, y que su ausencia física será ampliamente compensada con el gran ejemplo que nos deja. QEPD. https://t.co/GvKnIjK59K

En tanto el ex legislador porteño Yamil Santoro también se refirió al fallecimiento de de Tezanos Pinto, a quien definió como "una gran persona, generosa, inquieta y divertida".

Extremadamente ácida y crítica del peronismo, su último posteo en X lo había hecho justamente en el Día de la Lealtad. En su publicación, Ximena había compartido una imagen del libro "¿Qué es la democracia?, de Giovanni Sartori y se había declarado "una ferviente admiradora y seguidora de las reflexiones de Hayek, definitivamente liberal".

"Hoy 17 de octubre, día de la Lealtad Peronista, quiero rescatar la primera verdad que dice que la democracia es cuando el Gobierno hace lo que el pueblo quiere. Creo que los argentinos estamos listos para poner en marcha una democracia genuina construyendo entre todos", añadió junto a la imagen.

Fuente: Clarín