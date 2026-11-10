“La juventud está muy necesitada”: tienen entre 15 y 35, y dan la bienvenida al Papa en la cita que él pidió expresamente

La juventud es la gran protagonista de la espera. Con rosarios colgados, mates y remeras de sus parroquias , muchos grupos de distintas partes del país aguardan entusiasmados, sentados sobre la Avenida del Libertador y en los parques de Palermo, la vigilia convocada para esta noche por León XIV, que a las 20.14 empieza a circular entre la multitud en el papamóvil.

Trinidad Moutin, de 18 años, se muestra emocionada. “ La juventud está muy necesitada y creo 100% que el Papa puede guiarla”, sostuvo. Oriunda de Concordia , llegó al encuentro junto a un grupo de jóvenes de distintas provincias que integran Bartimeo, un retiro para adolescentes.

Para ella, la convocatoria en el Monumento de los Españoles, que desde temprano comenzó a congregar multitudes de entre 15 y 35 años, refleja una necesidad de acercamiento a la fe: “Se nota por toda la gente que viene que se necesita mucho de Dios”, señaló.

“La juventud está más cargada que nunca”, observa su amigo, Uru Bentancour, de 17 años, también de Concordia. Sobre las expectativas de cara al encuentro de hoy, señala: “Lo primero es ver cómo es; lo segundo, ver al Papa, y lo tercero, disfrutar acompañado de las personas que más quiero”, resumió.

La música marca el ritmo de la espera. Antes de los primeros shows en vivo, suenan en los parlantes el cuarteto “Mil preguntas” de Luck Ra y canciones de Q’Lokura, que los jóvenes acompañan con aplausos y, en algunos casos, pasos de baile.

“La juventud del Papa, esta es”, grita un grupo de jóvenes cuando se escuchan las primeras voces de los conductores en el escenario.

A la música en vivo seguirá la llegada del Papa, que se espera para cerca de las 20.15 . Una vez que el Sumo Pontífice esté en el escenario, habrá testimonios de chicos en los que se abarcarán temas como las adicciones y la salud mental, entre otros. También habrá espacios para preguntas a León XIV y un momento de oración .

Entre los motivos por los que los jóvenes se acercaron a la vigilia aparece la búsqueda de un reencuentro personal con la fe. “Vine quizás un poco para reconciliarme con Dios, ya que uno se aleja con la vida”, reflexionó Eduardo Gaidano, de 21 años.

“Siento que va a haber mucha esperanza, mucha unión y mucho amor, que es lo que falta en el mundo”, expresó Milagros Gerard, de 29 años, quien trabaja con niños con discapacidad y llegó desde La Plata junto a su pareja y un grupo de amigos de la comunidad parroquial San Juan Bosco.

Gerard describió la jornada como una experiencia de “mucha emoción y alegría”. Para ella, compartir el encuentro con otros jóvenes representa una esperanza para la Iglesia. También destacó el abordaje de cuestiones vinculadas con la discapacidad, la salud y los médicos, y manifestó su expectativa de que León XIV continúe el legado de Francisco.

A medida que se acerca la hora, el espacio se llena y cada vez quedan menos lugares disponibles. Entre la multitud, un grupo de chicos salta y festeja mientras canta: “Esta es la banda de los jóvenes, que está bailando de la cabeza, se mueve para acá, se mueve para allá, esta es la banda más grande que hay”.

Entre ellos se encuentra Thiago González, de 17 años , alumno del colegio San Vicente y vecino de Villa Dominico. Cuenta que vivió un momento especial durante la visita del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

Junto con otros integrantes de su movimiento juvenil, le hicieron llegar una remera y celebraron cuando el Pontífice la recibió. “Cuando la revoleamos y la agarró el Papa, saltamos todos, gritamos mucho de alegría”, contó. La prenda llevaba el logo de su movimiento y un mensaje: “Una juventud mejor por un mundo mejor”.

Para Thiago, la participación de los jóvenes en la Iglesia es fundamental. “Como dijo el papa Francisco: ‘Vayan y hagan lío’. Para mí, la juventud tiene mucho que hacer en la Iglesia ”, expresó.

A su lado, el padre Cristian Ducloux, de la obra de Don Orione y con 23 años de sacerdocio, acompañó a los adolescentes durante la jornada. Para él, verlos compartir el encuentro es motivo de alegría y también una oportunidad para fortalecer su fe. “Compartir con otros siempre nos ayuda a acrecentarla. Los jóvenes son el motor de la Iglesia ”, señaló. Y destacó su capacidad de contagiar entusiasmo a las generaciones mayores: “ Es esa juventud que sueña, que tiene ganas, que busca la verdad, que tiene ganas de vivir y toda la vida por delante”, describió.

El sacerdote también se refirió al rol de los adultos en el acompañamiento a las nuevas generaciones. “Si nosotros, los adultos que creemos en Dios y vivimos según nuestra fe, no la compartimos con los jóvenes, ¿quién lo va a hacer?”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que su tarea como sacerdote es acercarles la figura de Jesús y acompañarlos desde una presencia cercana y paternal.

Entre los grupos que llegaron para participar del encuentro está el de la parroquia Nuestra Señora de Luján de los Patriotas, de Mataderos. Federico Véliz, de 30 años, docente de Matemática y dirigente juvenil, contó que viven la jornada con expectativa por el mensaje que León XIV les dedicará a las nuevas generaciones .

Para él, que el Pontífice haya pedido especialmente este encuentro es una señal de la importancia que les asigna a los jóvenes: “Somos el presente y el futuro de la Iglesia”, sostuvo. También destacó el lugar que ocupa la comunidad religiosa en la vida de quienes participan de ella: “En esta sociedad líquida, en donde no se sabe bien qué hay, la Iglesia, la parroquia, nos da un lugar de estabilidad y nos ayuda a pensar los proyectos de vida ”.

El grupo lleva tres jornadas consecutivas vinculadas con las actividades del Papa: después de participar de la misa del lunes, una vez terminado el encuentro de hoy tienen previsto subirse a un micro y emprender el viaje hacia Luján para continuar con la vigilia allá y disfrutar de los últimos momentos de León XIV en la Argentina.

Cuando cae la tarde, con las linternas prendidas y los brazos de un lado al otro, los jóvenes esperan a que el Pontífice pase con el papamóvil, mientras Valentino Merlo canta “Zona de Promesas” de Mercedes Sosa.

“¡Viva la Virgen, viva!”, se escucha a un grupo mientras suena la orquesta de León XIV, cantando “Vida en Abundancia”.

Frente al anuncio de que el Papa comenzó el recorrido hacia el Monumento de los Españoles, la gente aplaude, muchos se suben arriba de los hombros de un amigo u amiga y sacan los celulares.

Entonces, el ambiente parece el de un recital. Entre gritos y emoción, los jóvenes se desesperan por llegar a primera fila para ver al Santo Padre; entre ellos, también hay niños entre 5 y 9 años. Cantan con aplausos y efusividad: “Papa León”, mientras otros cantan: “Olé, olé, olé, León, León”.

El vehículo llega. Una señora no para de llorar, mientras mueve la mano viéndolo al Papá pasar. “Quiero que me ayude, estoy enferma”, dice entre lágrimas. No es la única, muchos se dispersan y vuelven a sus lugares emocionados, luego de haberse acercado lo más posible a la valla. Y al Pontífice.

Fuente: La Nación