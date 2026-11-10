Confirmaron que el cuerpo encontrado en un canal de Bragado es el de un joven que estaba desaparecido desde el sábado

Se confirmó que el cuerpo encontrado durante un operativo en el canal República de Italia en Bragado , también conocido como Canal Cafiero, pertenece a Ezequiel Caraballo , el joven de 27 años que era buscado desde el sábado pasado.

Tras el hallazgo, ocurrido el lunes por la tarde, la causa pasó de averiguación de paradero a una investigación por homicidio.

La ayudante fiscal de Bragado, Virginia Pérez, confirmó en diálogo con Bragado Informa que unos audios de WhatsApp en los que se habría confesado el crimen cambiaron el rumbo de la investigación. A partir de esa información, se realizó un rastrillaje en la zona del canal, con la participación de bomberos voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti, efectivos de la Policía Comunal, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y Policía Científica.

En paralelo, se llevó a cabo un allanamiento en el que fueron detenidos dos sospechosos.

El informe preliminar de la autopsia determinó que las lesiones encontradas en el cuerpo son compatibles con los objetos secuestrados durante los allanamientos .

La fiscal señaló que todavía restan distintas pericias, aunque consideró que “el caso está esclarecido en un alto porcentaje”. La autopsia se realiza en la morgue judicial de Chivilcoy y busca determinar si las mutilaciones y las lesiones fueron provocadas antes o después de la muerte , además de establecer cómo ocurrió el crimen.

Según la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, la investigación permitió reconstruir que Caraballo llegó a una casa de Mechita, donde se encontró con dos personas de su círculo cercano .

La principal hipótesis apunta a que el joven fue atacado dentro de esa vivienda y que, posteriormente, los presuntos homicidas trasladaron el cuerpo hasta el canal, informó DatoPosta .

El allanamiento en el domicilio señalado fue clave para la investigación. Allí, la Policía secuestró ropa, un cuchillo y otros elementos que tendrían presuntos restos de sangre , que ahora son sometidos a peritajes. Durante el procedimiento fueron detenidos dos hombres.

La fiscalía aguarda los resultados de los estudios sobre los elementos incautados y de la autopsia. También busca establecer qué vínculo tenían la víctima y los detenidos . Según el portal citado, los tres se conocían y atravesaban una situación de consumo problemático.

Los investigadores intentan determinar si hubo una discusión antes del ataque y si participaron otras personas en el crimen.

Fuente: TN