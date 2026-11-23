Tim Payne se consagró en Paraguay : el futbolista neozelandés salió campeón este domingo con Olimpia y lo celebró a lo grande . Tras una remontada 2-1 ante Trinidense, El Decano conquistó el Clausura del fútbol paraguayo y festejó su corona número 49. Para Tim Payne, en cambio, es su primer título en el fútbol sudamericano tras llegar al equipo de Asunción en junio luego del Mundial .

Payne, de 32 años, fue uno de los grandes nombres del último Mundial. No tanto por su fútbol o por su selección -Nueva Zelanda, que quedó eliminada en la fase de grupos-, sino porque pasó de ser el “futbolista menos conocido” de la Copa del Mundo a volverse viral gracias a un influencer argentino. El defensor pasó de tener menos de 5 mil seguidores a sumar hoy 4.9 millones. Y tras ese fenómeno de las redes, también se animó a dejar atrás Nueva Zelanda donde jugaba en el Wellington Phoenix para cruzar el océano y firmar con Olimpia de Paraguay.

Nadie sabía qué esperar de Tim Payne en su llegada a Asunción y el futbolista contestó en la cancha: aunque fue suplente en el último partido, disputó 9 como titular y hasta marcó un gol en su debut . Ahora Tim tiene en su currículum su primer título en el fútbol sudamericano.

“ Aprendió a decir CAMPEÓN antes que ELEFANTE... Y claro, está en el único grande del país”, escribió la cuenta de Instagram de Olimpia junto a un video del festejo del lateral derecho.

Desde su llegada a Paraguay, donde se mudó con su mujer y su bebé, Payne mostró en las redes cómo se adaptó rápidamente a un país muy distinto al que él conocía: a puro chipa guazú, clases de español, una casa moderna y mucho fútbol, Tim parece haber encontrado su lugar en el mundo .

Valen Scarsini, conocido como “ElScarso” en las redes , es el influencer que logró convertirlo a Tim Payne en viral. Desde entonces se hicieron tan amigos y cercanos que estuvo también presente este domingo en la consagración del futbolista con Olimpia .

“Tim Payne salió campeón. Es increíble como esta historia que empezó hace casi 6 meses hoy tiene un capítulo lncreible con @timpayne campeón con @elclubolimpia. Felicidades amigo, te quiero . Y gracias a ustedes por hacer todo realidad”, escribió Valen desde adentro de la cancha junto a Tim en los festejos.

La otra figura del Mundial fue el arquero de Cabo Verde, Vozinha . Tras su excelente desempeño deportivo en la Copa del Mundo, y para sorpresa de muchos, a los 40 años el futbolista fichó en agosto con Colo Colo de Chile .

En su primera temporada ahí, no logró la continuidad que buscaba pero respondió cada vez que el DT lo mandó a la cancha. Incluso fue decisivo en el partido que les dio el campeonato en la liga chilena con una espectacular atajada en el minuto 97 del partido.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros, a toda la dirigencia, el staff técnico y a todos los trabajadores de Colo-Colo que me han recibido muy bien desde el primer día. Vine aquí para eso, para ganar el título . Gracias a Dios lo conseguimos y estoy muy feliz y muy contento”, dijo el arquero a TNT Sports . Y agregó: “ Pienso que es culminar todo lo que he hecho durante toda mi vida, toda mi carrera y más de una vez estoy muy feliz por eso ”.

A su vez, cuando le consultaron si disputaría la Copa Libertadores el próximo año con Colo Colo, dejó la puerta abierta: “ Hoy es día de celebrar, después hablamos del futuro”.

Pese a la alegría del título, habrá que ver qué decide Vozinha ya que desde su llegada a Chile y el furor que generó en el Mundial -pasó de no tener demasiada popularidad a lograr más de 28 millones de seguidores en Instagram-, reveló estar abrumado por la fama .

“Ya no tengo privacidad, o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto”, expresó el arquero en el medio británico The Observer .

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Fuente: La Nación