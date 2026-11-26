La líder de la banda tiene 20 años y está detenida en una cárcel bonaerense. Desde allí, dentro de la Unidad Penal N° 8 de Los Hornos, Clotilde Lezcano dirigió a dos "viudas negras" que captaban a sus víctimas a través de aplicaciones de citas para luego drogarlos y que sus tres cómplices varones terminaran de consumar los robos.

Una de las víctimas es un hombre de 46 años que se contactó con una mujer que se identificó como " Camila ". La aplicación que utilizó fue Tinder y el perfil de anzuelo fue " Cande24 ". El lugar del encuentro era la casa de él, ubicada en Ramos Mejía, La Matanza.

La cita se concretó el domingo 13 de septiembre por la tarde. "Camila" llegó a lo de su víctima. Comenzaron a charlar y luego el hombre no recordó más nada.

Según declaró, se despertó por los golpes que le estaban dando dos sospechosos, mientras lo amenazaban para que dijera dónde tenía cosas de valor.

"Camila", que minutos antes era su cita, pasó a ser una cómplice de los violentos asaltantes. En la escena había otra mujer y un quinto sospechoso haciendo de campana en el auto en el que se movilizaron hasta el lugar.

Los cuatro ladrones llenaron la camioneta del hombre con objetos de valor y escaparon.

Gracias a las cámaras de seguridad que la víctima tenía instalada en su casa se comenzó con la investigación.

En una de las filmaciones, captadas dentro del baño , se ve cuando "Camila" preparó primero en un frasco marrón la medicación somnífera que luego le administró a la víctima.

En un segundo video se observó cuando la joven le enviaba mensajes al resto de la banda, indicándoles que el hombre ya se encontraba en estado de inconsciencia.

Las cámaras instaladas en el living de la casa mostraron el momento en que, con sus rostros tapados, los cómplices de la joven entraron y comenzaron a revolver cada ambiente en busca de dinero.

Finalmente, luego de atacar al hombre, huyeron en la camioneta Jeep Renegade y una moto KTM naranja, propiedad del dueño de casa.

También se robaron 15 mil dólares, una consola de disc jockey, un celular, dos notebooks, relojes y alhajas.

Policías de la DDI de La Matanza comenzaron, bajo las órdenes de la Fiscalía N° 11 del distrito, a cargo de Evangelina Sánchez, el rastreo de las cámaras que captaron la fuga de los delincuentes.

Luego de investigaciones de campo y entrecruzamiento de llamadas, se estableció que la banda estaba integrada por jóvenes de entre 18 y 20 años que vivían en uno de los barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires.

Se supo que el chip utilizado para chatear con la víctima estuvo en cuatro celulares. Esos aparatos impactaron en antenas de Ramos Mejía y en cercanías de la Villa 21-24, donde apareció la camioneta robada.

Ese aparato también dio señales en antenas cercanas a la línea Roca del ferrocarril, desde Plaza Constitución hasta La Plata, y también cerca de la cárcel de mujeres de Los Hornos.

También se comprobó que la organización era liderada desde la cárcel por Lezcano, quien cumple una condena por un homicidio cometido bajo la misma modalidad.

Ese hecho ocurrió el 22 de junio de 2024, cuando Luis María Schroeder, un empresario y jubilado de 72 años, fue hallado sin vida en el baño de su casa en moreno. Tenía signos de asfixia y ataduras en brazos y piernas.

Lezcano, quien residía en la Villa 21-24, fue detenida en junio de 2025 e imputada por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, homicidio criminis causa, delito que prevé prisión perpetua.

Por el caso de Ramos Mejía, la fiscalía solicitó seis allanamientos en distintos puntos de la 21-24 y Villa Zavaleta, de Barracas, donde fueron detenidos Ever Gabriel Benítez (23) y Francisco Hernán Benítez Lezcano (19), Lucas Ezequiel Acosta (19), Dalila Ivana Encina (20) y Mailén Antonella Azcárate (18).

Durante los procedimientos -en los que también participó la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policial de la Ciudad- se secuestraron cinco blisters con medicamentos somníferos, teléfonos celulares, tablet, notebooks, un casco de moto, varias prendas presuntamente utilizadas en el robo.

Lezcano fue notificada de la imputación por "robo agravado en poblado y en banda" en su celda del pabellón 1 de la cárcel para mujeres de Los Hornos. Allí le encontraron siete celulares que fueron secuestrados.

Tras la difusión del caso, este jueves se realizaron tres nuevas denuncias sobre presuntas víctimas de la misma organización.

Mientras tanto, hay una joven continúa prófuga, indicaron las fuentes del caso.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín