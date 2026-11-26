En una tarde, la dirigencia del fútbol argentino reunió todos los ingredientes que retratan a la AFA de hoy: improvisación, obsecuencia, culto al poder y decisiones a contramano de la lógica deportiva . En una escena ya habitual, Claudio Tapia reivindicó el modelo de los 30 equipos en Primera División ante un centenar de dirigentes que le dedicaron un aplauso cerrado. Todo, dentro de una carpa montada especialmente para la ocasión en un predio de Pilar , donde la entidad estableció su nuevo domicilio legal para salir de la órbita de la Inspección General de Justicia . Se aprobó un balance con un superávit de alrededor de 8500 millones de pesos , en contraste con la realidad económica de muchos de los clubes representados en la reunión. Y hasta hubo tiempo para entregar una copa por un torneo que se disputó hace cuatro décadas .

La Asamblea General Ordinaria tenía para Claudio “Chiqui” Tapia una importancia que excedía la aprobación del balance del ejercicio 2025/2026. Era también una forma de ratificar que la entidad ya no tiene su sede social en el histórico edificio de Viamonte 1366 , en pleno centro porteño, sino en un terreno sobre la calle Mercedes, perteneciente al municipio que conduce Federico Achával. Fue adquirido en enero de 2024, cuando era un baldío, con la idea original de construir el Museo de los Campeones del Mundo. El cambio de domicilio le permitió a la AFA dejar de estar fiscalizada por la IGJ, que tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires y depende del Ministerio de Justicia de la Nación, para quedar bajo el control de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que responde a la administración de Axel Kicillof. Los vínculos entre Tapia y el gobernador bonaerense se estrecharon en el último tiempo: a fines de 2024 Kicillof lo designó al frente de la Ceamse y en julio de 2025 le cedió a la AFA el uso y la explotación del estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

Nada en el lugar remite a lo que uno podría imaginarse como la sede central de la asociación que conduce el fútbol argentino . Detrás de un portón de madera y hierro negro asoma una construcción de dos plantas, pintada de gris oscuro, con grandes ventanales y techo de chapa. Una casa como tantas de fin de semana de la zona, hoy convertida en “oficinas” de la AFA, donde los dirigentes mantuvieron algunas reuniones antes de la Asamblea.

En un enorme espacio a cielo abierto se colocaron dos carpas comunicadas entre sí: una para la recepción y otra para la Asamblea. Hubo algunos avances respecto de agosto, cuando se reunieron los dirigentes del ascenso para elegir a sus representantes. Por entonces se recurrió al alquiler de baños químicos; ahora se instalaron sanitarios móviles, estilo casa rodante . La nueva sede de la AFA todavía no cuenta con baños propios para este tipo de encuentros.

Un detalle: a diferencia de lo que solía ocurrir cuando estos encuentros se desarrollaban en el gimnasio de futsal N° 2 del predio de Ezeiza, esta vez los dirigentes no publicaron fotos en las redes sociales , ni antes ni después de la reunión, acaso para evitar que circularan demasiadas imágenes de la nueva sede.

De los 46 asambleístas hubo 41 presentes. Y entre los cinco que faltaron estuvieron los representantes de tres clubes de Primera División: River, Estudiantes y San Lorenzo . Por motivos bien distintos. Guillermo Mangone, del Ciclón, entendió que la reunión comenzaba a las 16 y no a las 14, por lo que llegó directamente para participar del encuentro de Comité Ejecutivo que tuvo lugar después.

Las faltas de River y Estudiantes, en cambio, respondieron a una decisión política . El club de Núñez había retomado su participación en las reuniones de Comité Ejecutivo a través de Ignacio Villarroel, quien acercó una serie de propuestas y recibió como respuesta que esos temas ya estaban resueltos. Sus representantes en la Asamblea son los vicepresidentes Andrés Ballotta y Mariano Taratuty . Por Estudiantes, los designados son Juan Sebastián Verón y Martín Gorostegui . Si bien el plantel platense ya está en Montevideo a la espera de la final de la Copa Libertadores, su presidente tiene previsto viajar este viernes.

En el centro de la mesa principal, acompañado por Cristian Malaspina, secretario general; Pablo Toviggino , tesorero; Gustavo Lorenzo, director general, y el abogado Andrés Patón Urich, Tapia dedicó buena parte de su discurso a reivindicar su gestión. Felicitó públicamente a este último por su intervención en las negociaciones para la renovación del contrato de Lionel Scaloni y volvió a defender uno de los puntos que más críticas recibe.

“ Acá hablan del torneo de 30, pero todos nos empiezan a copiar . Ya vimos el Mundial con 48 selecciones y la Copa América también va a tener más participantes”, sostuvo Tapia, que reivindicó un formato que buena parte de los hinchas rechaza y que muchos dirigentes cuestionan por lo bajo, aunque les permite vivir más tranquilos con el descenso.

A Tapia se sumó Noray Nakis, histórico dirigente de Deportivo Armenio y de la AFA. “El fútbol argentino está en los ojos de todo el mundo y acá solo vemos críticas y operaciones” , expresó, y también cosechó aplausos. Su hijo Luciano, hoy prosecretario de la AFA y candidato a presidente de Independiente, es el mismo al que se vio secándole la nuca a Tapia durante el Argentina-Canadá de la Copa América de 2024.

La aprobación del balance, el principal motivo formal de la reunión, despertó menos interés que el discurso del presidente. La AFA registró un superávit de alrededor de 8500 millones de pesos , sin contar los 33 millones de dólares que le corresponden por el subcampeonato del mundo. Los ingresos crecen, mientras buena parte de los clubes tiene la soga al cuello y reclama una revisión del reparto de los ingresos, sobre todo el que proviene de los contratos de televisión.

El monto ni siquiera se exhibió en la pantalla de la carpa y hubo dirigentes que se retiraron sin conocer con precisión la cifra del balance que acababan de aprobar. “Algo con 8500 era, pasa que estábamos todos charlando” , le confió a LA NACION uno de los asambleístas.

AFA entregó a #Belgrano el trofeo del Regional ‘86 🏆🇦🇷 El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, hizo entrega al Club Atlético #Belgrano , representado por el presidente Luis Fabián Artime, del trofeo correspondiente al Campeonato Regional de 1985/86.… pic.twitter.com/wIYOXbzIqC

La jornada en Pilar reservaba un capítulo más. Durante la reunión de Comité Ejecutivo, Tapia le entregó a Belgrano de Córdoba una copa por la obtención del Torneo Regional de 1986 , organizado por el Consejo Federal para equipos no afiliados directamente a la AFA, cuando ya habían dejado de disputarse los campeonatos Nacionales.

Nada que sorprenda en la AFA de estos tiempos.

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Fuente: La Nación