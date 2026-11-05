Sol en Buenos Aires, tormentas en Paysandú y Córdoba: el clima en cada etapa de la visita de León XIV

El tiempo será un protagonista más de la visita de León XIV al Río de la Plata. Entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre, el Papa encabezará misas y encuentros multitudinarios al aire libre a ambos lados del río, y cada escala tendrá un escenario meteorológico distinto.

El pronóstico especial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anticipa un sábado complicado en Paysandú , adonde se espera que viajen muchos argentinos.

Del lado argentino, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé condiciones estables en la Ciudad de Buenos Aires tras el paso de un frente frío.

El meteorólogo Christian Garavaglia, de Meteored, advierte que la principal incertidumbre está en las lluvias que podrían afectar a Córdoba y Luján a mitad de semana.

La primera cita con mayor presencia argentina será la misa de las 10 en el Parque París Londres de Paysandú, frente a Colón.

Según el pronóstico especial de Inumet, en la ciudad uruguaya habrá lluvias y tormentas desde la madrugada, y las condiciones recién mejorarían a partir del mediodía.

El dato es clave para quienes crucen desde Entre Ríos por el puente internacional General Artigas: el viaje coincidirá con las horas de mal tiempo.

Los micros gratuitos de Copay que llevarán a los fieles hasta el parque funcionarán entre las 4 y las 7.45, por lo que la espera previa y buena parte de la ceremonia podrían desarrollarse bajo la lluvia. Conviene llevar piloto o capa de lluvia , calzado cerrado y evitar los paraguas en medio de la multitud.

Para la tarde, Inumet prevé que el viento rote al sur y gane intensidad en el sur del país, con un descenso de la temperatura y baja sensación térmica en Montevideo. Quienes prefieran no cruzar podrán seguir la misa por pantalla gigante en el Centro para el Desarrollo de Colón, desde las 9 y con entrada libre.

El resto de la escala uruguaya tampoco escapará a la inestabilidad. Según Inumet, el viernes 6, día de la llegada del Papa a Montevideo, será nuboso y desmejorará hacia la noche, con lluvias y tormentas.

El sábado 7 la capital uruguaya amanecerá con lluvias y tormentas, que mejorarán por la tarde. Ese cambio llegará con viento del sur más intenso, un descenso importante de la temperatura y baja sensación térmica, justo cuando León XIV regrese de Paysandú para la vigilia de oración de las 19 en el Estadio Centenario. Quienes asistan deberán ir bien abrigados.

El domingo 8, última jornada en Uruguay, el Papa visitará Florida con un tiempo más amable. Inumet no prevé lluvias: la mañana será fría, con cielo algo nuboso, y la temperatura subirá a partir del mediodía. El organismo no difundió valores de temperatura en su pronóstico especial.

León XIV aterrizará en Aeroparque a las 16.30 , procedente de Montevideo, y el tiempo acompañará su bienvenida. Tras un sábado con lloviznas y ráfagas del sur por el paso del Pampero, el SMN prevé para el domingo cielo despejado, sin probabilidad de lluvias y viento que rotará del sudoeste al este.

Será la mañana más fría de la visita, con una mínima de 9 °C. La máxima rondará los 21 °C, aunque la última actualización citada por Infobae la lleva a 24 °C. Para los actos del atardecer en el centro porteño, Mauricio Saldívar, de Meteored, sugiere un abrigo liviano y no olvidar el protector solar durante la tarde.

Para la misa de las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo , el panorama es el más favorable de toda la gira. El SMN anticipa cielo despejado, sin lluvias, con una mínima de 13 °C y una máxima de entre 23 y 24 °C en el feriado.

Meteored coincide: la jornada arrancará fresca, cerca de 14 °C, llegará a unos 22 °C hacia el mediodía y a 25 °C en las primeras horas de la tarde, con viento del norte. La nubosidad aumentaría recién por la noche.

El punto a vigilar será el sol. Garavaglia advierte que el índice UV podría alcanzar valores extremos, de 11 o más, justo a la hora de la misa. Para quienes pasen varias horas a la intemperie, protector solar, gorra, anteojos y agua son imprescindibles.

En su única escala fuera del AMBA, el Papa celebrará una misa multitudinaria a las 10 en el predio de la Escuela de Aviación Militar y la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). El SMN prevé un día mayormente nublado y caluroso, con 18 °C de mínima, 27 °C de máxima, viento del norte y sin lluvias previstas.

Meteored es menos optimista. Según Garavaglia, el centro del país tendrá condiciones inestables, con chaparrones y tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia, y una máxima de 26 a 27 °C en la capital.

La misa podría verse interrumpida por momentos por lluvia o actividad eléctrica, aunque no se esperan precipitaciones persistentes. La evolución de la mañana será determinante.

De regreso de Córdoba, con aterrizaje previsto en Aeroparque a las 18.10, León XIV se reunirá con los jóvenes a las 20.15, otra vez en el Monumento de los Españoles.

Para esa jornada, el SMN prevé en la Ciudad cielo mayormente nublado, sin precipitaciones, con una mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C.

La noche será templada y no hará falta más que una prenda liviana, aunque la nubosidad anticipa el ambiente más húmedo que llegará el miércoles.

La despedida será en Luján, con una misa a las 10 frente a la Basílica, uno de los encuentros de mayor convocatoria de la gira. El SMN anticipa cielo mayormente cubierto, una probabilidad de lluvia baja, de hasta 10 %, una mínima de 16 °C y una máxima de 28 °C, con viento del norte.

Las mismas condiciones regirán en Ezeiza para la ceremonia de despedida de las 13.30.

Meteored marca más dudas. Algunos escenarios indican que la inestabilidad de Córdoba podría desplazarse hacia el este y alcanzar el centro de la provincia de Buenos Aires, con chaparrones o tormentas aisladas en un ambiente más húmedo.

Todavía no puede asegurarse que coincidan con el horario de la misa, pero la posibilidad de ráfagas o rayos merece atención en una celebración al aire libre con miles de fieles.

Faltan varios días y la evolución de los sistemas meteorológicos todavía puede modificar el pronóstico, sobre todo en lo que respecta a las lluvias de Córdoba y Luján.

Los especialistas recomiendan seguir las actualizaciones del SMN y de Inumet: en una visita que movilizará a cientos de miles de personas, anticiparse al tiempo también es parte de la organización.

Fuente: Clarín