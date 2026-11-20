Cincuenta años después de su firma original, el Congreso ratificó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) , reflotado tras el acuerdo de comercio firmado con Estados Unidos en febrero.

El Senado lo avaló con 47 votos a favor del oficialismo y aliados y 22 en contra del peronismo, con la modificación incorporada en Diputados, que dejó en reserva un capítulo clave al que se oponían los laboratorios locales.

La oposición advirtió que este Tratado va a traer un "boom" de patentes en el país - el jefe de bloque peronista José Mayans habló de unas 50 mil - que el sistema del Estado no está preparado para analizarlas con eficacia y que, además, va a repercutir en un aumento generalizado de precios en los medicamentos.

El convenio - originalmente firmado en 1970 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO)- crea un sistema internacional simplificado para tramitar patentes.

El Senado le había dado media sanción en 1998 pero Diputados nunca lo ratificó. Como es un tratado (y no un proyecto) no perdió estado parlamentario y este año el Gobierno lo reflotó porque forma parte del acuerdo bilateral con EEUU.

Debía ser validado para fines de abril, pero se demoró, en parte, porque había un fuerte lobby de farmacéuticas y laboratorios locales.

Para conseguir los avales necesarios, La Libertad Avanza aceptó en Diputados hacer reserva del Capítulo II del tratado , que es el que regula el examen preliminar internacional. Los laboratorios nacionales temían que fuera usado para presionar a favor de patentes extranjeras y prácticas de monopolio en detrimento de los medicamentos de producción nacional. Otros países también lo aprobaron sin esa parte.

Concretamente advertían sobre la estrategia de " Evergreening" que consiste en patentar cambios menores en medicamentos ya existentes para extender artificialmente para justificar la exclusividad por 20 años más y bloquear la competencia. Según advertían Cámaras como CILFA, desprotegía la soberanía y la industria argentina.

Como la Cámara Baja lo votó así, se consideró como una modificación, y el texto volvió al Senado para ser ratificado.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, el mileísta Francisco Paoltroni, defendió el Tratado: "Es una herramienta que simplifica los trámites internacionales. Permite que una pyme o una start up tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual a nivel global y con una sola solicitud ".

La misionera Sonia Rojas Decut, sentenció que Argentina es "el único país del G20 que permanece hoy fuera de este tratado ".

Mientras tanto, el peronista Jorge Capitanich se quejó: "Durante más de 50 años la Argentina rechazó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes como política de Estado. Su tratamiento no nace de una necesidad interna, llega impuesto claramente por Estados Unidos ".

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín