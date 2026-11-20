El pliego que asciende a Daniel Rafecas de juez federal a camarista ya tomó estado parlamentario y el Gobierno buscará acelerar su aprobación para sacarlo de la causa en la que se investiga la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino .

La nominación del juez federal, propuesto por el Poder Ejecutivo como vocal en la Vocalía N°7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, fue girada a la comisión de Acuerdos del Senado en la sesión de este jueves , en la que se aprobó la Ley de Discapacidad e la de Inviolabilidad a la Propiedad Privada.

El dato es que el ingreso del expediente se dio, justo cuando la Corte Suprema resolvió restituirle la causa que había pasado a manos del juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, el preferido de Toviggino.

Con su resolución, la Corte cerró una discusión que llevó un año sobre qué juez debía investigar el caso y cuestionó la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de mantener la causa por la mansión de Pilar en manos del juez de Zárate-Campana. Asimismo puntualizó que la investigación no se limita a la compra de la mansión atribuida a Toviggino sino incluye una investigación sobre un posible entramado de lavado de dinero.

Más allá de la causa vinculada a la AFA, vale recordar que el pliego de Rafecas fue enviado al Congreso el pasado 3 de noviembre, con las firmas del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva . Ahora, el Senado debería difundir su postulación y después tendrá 15 días para convocar a audiencia pública.

Hay que tener en cuenta que este viernes finalizó el período para que las comisiones puedan emitir dictamen. Pero el Gobierno tendría la opción de incluir los pliegos que quedaron sin despacho dentro del llamado a sesiones extraordinarias , que se especula convocará Milei para buscar la aprobación de la reforma electoral, con la suspensión de las PASO, y el Presupuesto 2027.

La postulación de Rafecas ingresó con un paquete de 27 pliegos judiciales para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. De esta manera, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , completará más de 250 pedidos de acuerdo al Senado.

Lo cierto es que el avance del pliego de Rafecas despierta interés sobre todo luego de la resolución de la Corte Suprema, que en forma unánime, con las firmas de Horacio Rosatti , Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , resolvió restituir al tribunal original la causa de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la AFA.

Durante su intervención en la investigación, Rafecas allanó el 12 de diciembre del año pasado la propiedad y dispuso el secuestro de 54 autos de lujo y colección. En el procedimiento hubo indicios que marcaron que la propiedad es de Toviggino: había un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central -del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia-, con su nombre.

Por eso tomó relevancia la decisión del Ejecutivo de reflotar la postulación del magistrado, que en rigor corresponde a un concurso que se realizó en 2018. Se especula que Rafecas no tendrá trabas en conseguir el acuerdo del Senado y acceder al cargo de camarista que pasaría a revisar las sentencias de los 30 Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Ciudad.

Rafecas venía buscando la promoción desde el gobierno de Mauricio Macri . También lo intentó durante la gestión de Alberto Fernández , quien lo propuso para Procurador General de la Nación, pero la propia interna del peronismo terminó frustrando su aspiración de convertirse en el jefe de los fiscales.

Al asumir el Gobierno en 2023, Javier Milei retiró la propuesta que lo postulaba a la Procuración, junto a otros pliegos que no llegaron a ser aprobados por el Senado. Aunque un año más tarde, la administración libertaria reactivó su postulación a la Cámara de Casación.

Además, si el magistrado es promovido a camarista también dejaría una vacante en Comodoro Py, dentro de este plan de transformación que lleva adelante Mahiques. De esta manera, el ministro de Milei tendrá la posibilidad de designar los jueces para cinco de los doce juzgados federales.

Rafecas, quien desde hace más de 20 años se desempeña como titular del Juzgado Federal Nº 3, procesó recientemente a ocho ciudadanos iraníes y libaneses como autores y cómplices del atentado terrorista contra la sede de la AMIA bajo la modalidad de juicio en ausencia.

También tuvo a su cargo la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, y fue subrogante de Marcelo Martínez de Giorgi en la causa $LIBRA.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín