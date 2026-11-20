La abogada y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico , pidió el juicio político por mal desempeño contra los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña , a quienes denunció ante el Consejo de la Magistratura en el marco del escándalo por la mansión de Pilar.

La presentación tuvo lugar luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera este jueves que el juez federal Daniel Rafecas quede al frente de la investigación por la compra de la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. De esta manera, el máximo tribunal revirtió el fallo de la Cámara de Casación que había dispuesto devolver el expediente al juzgado de Adrián González Charvay, señalado por su cercanía con la AFA.

"Lo que hice fue que cuando la Corte tildó a la resolución de los jueces de Casación como de bruta y realmente los términos fueron durísimos para decir 'señores, acá no hay ningún elemento para mandar esto a Campana, que es el juez federal (Adrián) González Charvay, y sin embargo ustedes dicen que se tiene que ir para Campana'. Incluso (Mariano) Borinsky contradiciendo una resolución anterior de él mismo diciendo que esto era del fuero penal económico", planteó la abogada en diálogo con TN.

En ese marco, Talerico precisó: "Borinsky quiere llegar a ser Procurador General de la Nación. Sin el dictamen de (el Procurador General interino Eduardo) Casal y la resolución de la Corte, hoy esta gente tiene impunidad asegurada en la Argentina. Es grave lo que está pasando ".

"El pedido de juicio político enfrenta algunas dificultades. Primero por cómo funciona el Consejo de la Magistratura, aunque estamos frente a una nueva conformación. Y sabiendo que el juez (Alberto) Lugones, que es otro que encubre toda la situación para llevarle todo esto a González Charvay, que es el camarista de González Charvay. Ya en su momento, en enero, dictó una resolución mandándole todo a Campana", recordó.

"La Corte está empezando a decir en este fallo que todo tiene que estar en la Ciudad de Buenos Aires. Rafecas , que es el juez al que estaría yendo todo esto, en su momento se declaró incompetente y mandó todo esto a (el fuero) penal económico, pero ahora la Corte les está diciendo 'señores, el lavado de dinero es materia federal, es usted Rafecas'", argumentó la exvicepresidenta de la UIF.

Fuente: Clarín