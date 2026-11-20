En pleno centro de Buenos Aires hay un edificio que fue concebido con un objetivo que iba mucho más allá de albergar oficinas. Su dueño quería preservar las cenizas de Dante Alighieri en la Argentina ante el temor de que Europa fuera destruida por las guerras . Para concretar esa idea, encargó una construcción inspirada en uno de los grandes clásicos de la literatura universal: La Divina Comedia .

Se trata del Palacio Barolo , ubicado sobre la avenida de Mayo, en el barrio de Monserrat. Su construcción comenzó en 1919 por iniciativa del empresario italiano Luis Barolo, quien contrató al arquitecto Mario Palanti para diseñar un edificio que combinara referencias literarias, religiosas y arquitectónicas.

El proyecto se inauguró el 7 de julio de 1923 , en coincidencia con el aniversario del nacimiento de Dante. Sin embargo, las cenizas del poeta nunca llegaron a Buenos Aires y permanecieron en Italia.

Luis Barolo era un empresario italiano radicado en la Argentina que admiraba profundamente a Dante Alighieri. Ante el temor de que una guerra devastara Europa y destruyera parte de su patrimonio cultural, imaginó un edificio que pudiera albergar los restos del escritor.

Para llevar adelante la obra convocó a Mario Palanti , un arquitecto italiano que también compartía su fascinación por la literatura y la simbología. Juntos proyectaron un palacio cuya estructura reproduce distintos pasajes de La Divina Comedia , el poema dividido en Infierno, Purgatorio y Paraíso.

El edificio se organizó en tres sectores que representan esas etapas. La planta baja simboliza el Infierno; los pisos del cuerpo principal remiten al Purgatorio, mientras que los niveles superiores y la torre representan el Paraíso. En la parte más alta se encuentra el faro, asociado a la luz divina.

La arquitectura también incorpora referencias a la numerología y a las proporciones utilizadas en la obra de Dante. El edificio alcanza los 100 metros de altura, una cifra vinculada a los 100 cantos de la Divina Comedia , y cuenta con 22 pisos y dos subsuelos.

Una de las características más llamativas del Palacio Barolo es el faro giratorio instalado en la parte superior , que originalmente contaba con una potencia de 300.000 bujías. Su luz estaba diseñada para alcanzar grandes distancias y podía observarse desde la costa de Uruguay.

El faro también tuvo un papel inesperado en un acontecimiento deportivo histórico. El 14 de septiembre de 1923, sus luces transmitieron a Buenos Aires el resultado de la pelea por el título mundial de boxeo entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey , disputada en Nueva York.

El combate quedó en la historia del deporte argentino por la actuación de Firpo, quien derribó a Dempsey fuera del ring durante unos segundos, aunque finalmente perdió por nocaut en el segundo round.

El sistema luminoso convirtió al Palacio Barolo en mucho más que un edificio de oficinas: también funcionó como un medio para comunicar acontecimientos a distancia, gracias a una tecnología poco habitual para la época.

El edificio fue una de las construcciones más innovadoras de Buenos Aires durante las primeras décadas del siglo XX. Con una altura de 100 metros hasta la cima del faro, se convirtió en el más alto de la ciudad y de Sudamérica hasta que otros proyectos lo superaron.

Su estructura fue pionera en el uso del hormigón armado en una construcción de semejante altura . El diseño incluye detalles ornamentales, pasajes, bóvedas, ascensores y elementos que siguen la estética de Mario Palanti, quien también proyectó el Palacio Salvo de Montevideo, Uruguay.

El Barolo cuenta con 22 pisos, dos subsuelos y una superficie de más de 16.000 metros cuadrados. Durante su construcción, el arquitecto diseñó incluso elementos como las lámparas, los picaportes y las jaulas de los ascensores, con una concepción integral de la obra.

En la actualidad, funciona como edificio de oficinas y es uno de los grandes símbolos arquitectónicos de Buenos Aires. Además, ofrece visitas guiadas que permiten recorrer sus espacios, conocer las referencias a Dante y acceder a sectores superiores desde donde se puede observar la ciudad.

Por su valor arquitectónico, cultural e histórico, el Palacio Barolo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997 . Su diseño reúne influencias del neogótico, el art nouveau y otras corrientes, con elementos que también remiten a la arquitectura oriental.

En 2010, el Gobierno de la Ciudad impulsó la restauración del faro para recuperar su funcionamiento y sumarlo a las celebraciones del Bicentenario argentino. Desde entonces, la estructura volvió a convertirse en uno de los elementos más reconocibles de la avenida de Mayo.

Aunque el sueño de Luis Barolo de trasladar las cenizas de Dante Alighieri a Buenos Aires nunca se concretó, el edificio conserva aquella idea en cada uno de sus detalles. Más de un siglo después, el Palacio Barolo sigue siendo una de las construcciones más singulares de la Ciudad y un homenaje arquitectónico a la Divina Comedia.

Fuente: TN